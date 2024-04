Sophie Marceau , 57, Schauspielerin, trägt wieder ihre Jugendfrisur. 44 Jahre nach dem Erfolg von "La Boum - Die Fete", in der die Französin die 13-jährige Vic mimte, posiert sie für die April-Ausgabe der französischen Vogue im Look von damals: mit Kult-Bob und Pony. Dieser Haarschnitt sei mehr als nur eine Frisur, er sei "das Symbol einer ganzen Generation", schreibt die Zeitschrift auf Instagram . Marceau gelang mit dem Kinohit in den 1980er-Jahren der Durchbruch als internationale Schauspielerin.

Zendaya, 27, Schauspielerin, ist froh, endlich mal eine erwachsene Frau spielen zu dürfen - und hofft, dass ihre Fans ihr dieses Alter auch glauben. "Ich war immer irgendwo in einer Highschool", sagte Zendaya, die vor allem bekannt für ihre Rollen in der Teenager-Drama-Serie "Euphoria" und in den drei "Spider-Man"-Filmen ist, der britischen Vogue. Die Arbeit für "Challengers: Rivalen" sei deshalb "erfrischend" gewesen. "Und es war auch etwas beängstigend, weil ich dachte: Ich hoffe, die Leute kaufen mir mein Alter ab, oder dass ich vielleicht ein bisschen älter bin, weil ich Freunde habe, die Kinder haben oder gerade welche bekommen." Zendaya schauspielert bereits, seit sie 13 ist. Auf einer Highschool war sie selbst nie. "Ich wurde sehr früh zum Ernährer meiner Familie."

Gwen Stefani, 54, und Blake Shelton, 47, Sänger, teilen in ihrer Ehe auch Selbstzweifel. "Ich hatte diese Zeiten durchgemacht, in denen man sich fragt: Oh mein Gott, werde nur ich älter? Bin ich hübsch?", sagte die frühere "No Doubt"-Frontfrau dem Magazin Nylon. Sie habe sich einen Kopf darüber gemacht, was in ihrer Beziehung passieren könnte, und sei darüber "paranoid" geworden. Der Country-Sänger erklärte, dass sie beide manchmal unter derartigen Sorgen litten. "Das sind Gespräche, die sie und ich miteinander führen", sagte er. "Wirst du mich noch lieben, wenn ich alt bin oder wenn ich vergesse, wer ich bin?" Die beiden sind seit 2015 ein Paar und seit 2021 verheiratet.

Katharina Wackernagel, 45, Schauspielerin, lernt Männer lieber analog kennen. "Ich hab mal eine Dating-App ausprobiert. Das war ganz interessant", sagte sie der Bunten. Sie habe darüber auch jemanden getroffen. "Aber jetzt habe ich doch das Gefühl, dass ich lieber jemanden analog kennenlernen möchte. Die App habe ich wieder gelöscht." Auf der Suche nach einem festen Partner sei sie aber nicht. "Ich bin Single und genieße es." Würde sie sich verlieben, würde sie wahrscheinlich nicht darüber nachdenken, ob sie eine Beziehung wolle oder nicht. "Aber offenbar verliebe ich mich nicht so leicht."