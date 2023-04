Jeremy Renner, 52, US-Schauspieler, hätte auf Tauwetter warten sollen, meint Paul Rudd. Sein Freund und Schauspielkollege hat ihm nach seinem schweren Schneepflugunfall ein Video im Stil einer Fan-Grußbotschaft geschickt. "Hey Jerry, ich habe gehört, du bist ein bisschen kaputt. Anscheinend in eine Schlägerei mit einer Schneefräse geraten? Wie auch immer, ich wollte nur dieses Video senden. Es kommt wirklich von Herzen und ich hoffe, es geht dir inzwischen besser. Anscheinend bist du ein ziemlich harter Kerl." Das Video wurde in der "Jimmy Kimmel Live!"-Show gezeigt. "Vielleicht werde ich dich eines Tages treffen, das wäre doch was? Pass in der Zwischenzeit auf dich auf und entspanne dich etwas. Und beim nächsten Mal vielleicht einfach den Schnee schmelzen lassen! Gute Besserung, Jerry!" Am Dienstagabend ging Renner das erste Mal seit seinem Unfall wieder über einen roten Teppich. Er besuchte die Premiere seiner Doku-Serie "Rennervations".

Detailansicht öffnen (Foto: Jordan Strauss/dpa)

Ariana Grande, 29, US-Sängerin, wünscht sich weniger Urteile über das Aussehen anderer. "Ich denke, wir könnten, ich denke, wir sollten einfühlsamer sein", sagte sie in einem Tiktok-Video. Ihre Fans rief sie dazu auf, nicht leichtfertig den Körper anderer Menschen zu kommentieren. "Es gibt viele verschiedene Arten, gesund und schön auszusehen", sagte sie. Man wisse nie, was jemand gerade durchmache, deshalb sollte man sich mit Kommentaren zurückhalten, auch wenn diese aus einer liebevollen oder fürsorglichen Haltung kämen.

Detailansicht öffnen (Foto: Willy Sanjuan/Invision)

Jennifer Garner, 50, US-Schauspielerin, führt wissenschaftliche Diskussionen mit ihren Kindern. "Ich habe zu ihnen gesagt: Zeigt mir den Artikel, der beweist, dass soziale Medien gut für Teenager sind, dann können wir weiter reden", erzählte sie in der Sendung "Today". Auch sie wolle ihren Standpunkt wissenschaftlich untermauern. Garner hat mit dem Schauspieler Ben Affleck drei Kinder im Alter von elf bis 17 Jahren.

Detailansicht öffnen (Foto: Mark Terrill/dpa)

Sarah Paulson, 48, US-Schauspielerin, hat ihren Kollegen Pedro Pascal gesponsert. "Es gab Zeiten, in denen ich ihm meine Tagespauschale, von einem Job, an dem ich arbeitete, gab, damit er Geld zum Essen hatte", sagte sie dem Magazin Esquire in einem Porträt über Pascal. Paulson und Pascal freundeten sich in den 90ern in New York an. Pascal, der mit den Fernsehserien "Narcos", "The Mandalorian" und "The Last of Us" inzwischen große Bekanntheit erlangt hat, kämpfte nach eigenen Angaben zu Beginn der 2000er noch um Jobs. Paulson sieht in ihrem alten Freund einen großen Filmstar. "Man will einfach, dass er Erfolg hat."

Detailansicht öffnen (Foto: Jonathan Penschek/dpa)

Patrick Kalupa, 43, Schauspieler, hat lange geschraubt. Er habe einen alten VW Käfer renoviert. "Da ich immer wieder längere Pausen beim Schrauben eingelegt habe, hat es unglaublicherweise circa 15 Jahre gedauert, bis ich meinen Käfer stolz über den Asphalt rollen lassen konnte", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Umso mehr genieße ich es jetzt, mit dem Oldie bei schönem Wetter meine Touren zu drehen."