Seit es rote Teppiche und Kameras gibt, herrscht eine gar nicht mal so stillschweigende Übereinkunft zwischen Stars und Paparazzi: Die einen präsentieren sich den andern von ihrer besten Seite, lächeln blitzenden Zahnes und zeigen wahlweise gut geschneiderte Anzüge oder knapp geschnittene Kreationen, die Dekolleté, Rücken und Beinen genügend Raum zur Entfaltung bieten. Denn das ist es, was die Knipser knipsen wollen. Angelina Jolies Bein kam so vor zwölf Jahren zu einem eigenen Twitter-Account, nachdem es bei den Oscars besonders augenfällig aus ihrem Versace-Dress herausgeragt hatte.

Aber die Zeiten ändern sich. Und obwohl auch heute noch diverse Körperregionen aus Kleidern ragen, ist das Einverständnis, wenn nicht aufgekündigt, so doch eines auf Widerruf. Ganz bestimmt ist es keines auf Zuruf, wie die britische Schauspielerin Hannah Waddingham jetzt bewiesen hat. Die Darstellerin, bekannt geworden durch die Serie "Ted Lasso" und ihre energiegeladene Co-Moderation des ESC, präsentierte am Sonntag die Oliviers, die Oscars der britischen Theaterszene.

Auf einem Video auf X sieht man, wie sie vorher vor den Kameras posiert. So weit, so herkömmlich. Die Pose - Waddingham steht ganz einfach frontal und beeindruckend statuesk in ihrem lilafarbenen, perlenbesetzten One-Shoulder-Maxikleid vor der Londoner Royal Albert Hall - scheint mindestens einem der Paparazzi nicht aufreizend genug. Obwohl man nicht hören kann, was er ruft, ist Waddinghams Reaktion deutlich: "Oh, mein Gott, das würdest du niemals zu einem Mann sagen, mein Freund!", ruft sie. "Sei kein Arsch, oder ich gehe! Sag nicht 'Zeig mal ein bisschen Bein'. Nein!" Dann geht sie, sagt dem Mann aber noch die Meinung: "Zeig mal ein bisschen Manieren!" Das Publikum jubelt.

Ein Red-Carpet-Auftritt ist kein Playboy-Shoot, das dürfte jetzt hoffentlich durchgesickert sein. Daraus folgt logisch eine neue, gar nicht mal so stillschweigende Übereinkunft: Die Stars zeigen nicht mehr, als sie zeigen wollen, und im Gegenzug zeigen die Klatschfotografen: ein bisschen Manieren.