Barbara Sukowa lebt seit 30 Jahren in New York.

Barbara Sukowa hat in den USA ihr Lachen trainiert, Peter Maffay hat heimlich zum fünften Mal geheiratet, und Drew Barrymore will trotz eines Hollywood-Streiks auf Sendung gehen.

Barbara Sukowa, 73, Schauspielerin, hat in den USA das Lachen gelernt. Sie lebt seit 30 Jahren in New York und in dieser Zeit habe sich ihr Blick auf Deutschland verändert, sagte sie der Bild. "Ich merke mittlerweile, dass wir Deutschen gerne meckern. Es wird sehr viel beurteilt, das ist im angelsächsischen Raum ganz anders. In Amerika kenne ich viele Menschen, die drei Jobs haben, trotzdem vergnügt sind und Hoffnung auf Erfolg haben." Das habe sie auch persönlich geprägt. "Ich habe gelernt, auf Knopfdruck zu lachen - ein bisschen jedenfalls."

Peter Maffay, 74, Musiker, hat heimlich geheiratet. "Ja, es stimmt. Hendrikje und ich sind verheiratet und längst ein glückliches Ehepaar", sagte Maffay der Bild. Demnach haben sich Hendrikje Balsmeyer und er bereits im April 2022 getraut. Für Maffay ist es die fünfte Ehe, mit der fast 40 Jahre jüngeren Lehrerin hat er eine kleine Tochter. Im Sommer 2021 hatte das noch ganz anders geklungen: "Man muss nicht heiraten, um glücklich zu sein. Zumal eine Hochzeit keine Garantie für Liebe und Glück ist", sagte Balsmeyer damals dem Magazin Bunte. "Das kann ich bestätigen", ergänzte Maffay. "Ich war ja schon viermal verheiratet. Allerdings wäre diese Tatsache auch kein Hindernis für mich, Hendrikje zu heiraten."

Albert II., 65, Fürst von Monaco, folgt dem Rat seiner Mutter. Bei schwierigen Entscheidungen als Regent, Vater oder Ehemann denke er an die Worte von Grace Kelly: "Allen zuhören, alle notwendigen Informationen einholen, bevor man eine Entscheidung trifft. Aber am Ende immer auf sein Herz, seinen Instinkt, seinen ersten Eindruck vertrauen." Das versuche er zu befolgen. "Und wenn ich zurückblicke, hat mich der erste Eindruck fast nie im Stich gelassen", sagte er der italienischen Zeitung Corriere della Sera.

Nicolas Cage, 59, US-Schauspieler, bekommt nächtlichen Besuch von seinem Vater. "Ich finde es schön, wenn mein Vater in meinen Träumen auftaucht", sagte er dem Magazin People. "Ich habe ihn nicht mehr gesehen, seitdem er gestorben ist. Wenn er mir erscheint, ist das also eine gute Sache." August Coppola, der Bruder des Regisseurs Francis Ford Coppola, ist im Jahr 2009 gestorben.

Drew Barrymore, 48, US-Schauspielerin, macht einfach weiter. Sie will trotz des Streiks der Drehbuchautoren in Hollywood ihre Talkshow fortsetzen. "Ich stehe hinter dieser Entscheidung", schrieb sie auf Instagram. Sie wolle sich aber daran halten, keine Filme oder Fernsehsendungen zu besprechen oder zu fördern, die bestreikt werden. In der CBS-Talkshow redet Barrymore seit 2020 mit Prominenten über die Liebe. Dem Magazin The Hollywood Reporter sagte ein Sprecher der Drehbuchautoren-Gewerkschaft "Writers Guild", dass auch Barrymores Show bestreikt werde. Die mehr als 11 000 Drehbuchautoren fordern unter anderem eine bessere Vergütung und streiken deshalb bereits seit Mai.