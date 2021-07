Detailansicht öffnen (Foto: Mario Anzuoni/Reuters)

Britney Spears, 39, US-Sängerin, hat ihren Manager verloren. Larry Rudolph hatte sie 25 Jahre lang vertreten und hat nun gekündigt, wie das Branchenmagazin Variety berichtet. Spears wolle ihre Karriere vorerst beenden und sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen, schrieb Rudolph demnach in einem Brief an den Vater der Sängerin und die Anwältin. Deshalb brauche sie seine Dienste nicht mehr. Zudem habe er schon seit zweieinhalb Jahren keinen Kontakt mehr zu Spears gehabt. Die Popsängerin steht seit einem psychischen Zusammenbruch 2008 unter der Vormundschaft ihres Vaters, welche sie aber nicht mehr will, wie sie kürzlich in einer Gerichtsanhörung sagte.

Matthew McConaughey, 51, US-Schauspieler, sieht sein Land in der Pubertät. McConaughey, der angeblich über eine Kandidatur als Gouverneur von Texas nachdenkt, wie CNN berichtet, teilte zum Unabhängigkeitstag der USA am 4. Juli ein etwas verwirrendes Video in den sozialen Medien. Er gratulierte dem Land zum 245. Geburtstag und merkte an, dass es noch ein "Baby" sei. "Im Vergleich zu anderen Ländern durchlaufen wir im Grunde die Pubertät und werden Wachstumsschmerzen haben." Die USA müssten weiterhin lernen. "Und wir müssen sicherstellen, dass wir auf dem Weg die Hoffnung bewahren, während wir uns weiterentwickeln."

Gwen Stefani, 51, US-Sängerin, hat ja gesagt. Stefani und ihr langjähriger Partner, Country-Musiker Blake Shelton, 45, teilten beide Bilder der Hochzeitsfeier auf Instagram. "3. Juli 2021. Träume werden wahr!!! (...) Ich liebe dich", schrieb Stefani dazu. Auf einem der Fotos steht das Paar neben einer mehrstöckigen weißen Torte, auf einem anderen fahren beide in einem Golfcart davon. Shelton trägt dabei Jeans und ein weißes Hemd mit schwarzer Weste, Stefani weiße Cowboystiefel und ein weißes Kleid mit Tüllrock, das von der Star-Designerin Vera Wang angefertigt wurde. Die beiden Musiker lernten sich als Coaches bei der Castingshow "The Voice" kennen und sind seit 2015 ein Paar.

Jessica Springsteen, 29, US-Springreiterin, darf zu den Olympischen Spielen nach Tokio. Die Tochter des Rockmusikers Bruce Springsteen wird zum ersten Mal an dem Wettbewerb teilnehmen, sie ist für das vierköpfige Olympia-Equipe der USA nominiert worden, wie der US-Reitsportverband "US Equestrian Federation" am Montag (Ortszeit) mitteilte. Springsteen habe bereits als Fünfjährige mit dem Reiten begonnen und sich durch die internationalen Wettbewerbsränge zu einer der Besten des Landes entwickelt, hieß es. In Tokio wird sie mit dem belgischen Sportpferd Don Juan van de Donkhoeve antreten.