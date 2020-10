Leute des Tages:Zeigt her eure Schäfchen

Detailansicht öffnen (Foto: Kay Nietfeld/dpa) (Foto: Kay Nietfeld/dpa)

Gerhard Schröder, 76, Altbundeskanzler, steckt noch in den Kinderschuhen. Seine Frau Soyeon Schröder-Kim, 52, lud auf Instagram ein Foto hoch, das ihren Mann bei der Tomatenernte auf der heimischen Terrasse in Hannover zeigt. Sein paprikagelber Pullover lenkt von einem extravaganten Detail ab: Der ehemalige Regierungschef trägt graue Filzpantoffeln mit Schäfchen auf den Schuhspitzen.

Alec Baldwin, 62, US-Schauspieler, hat genug von der Sammelleidenschaft seiner Frau Hilaria, 36. "Andere Leute sammeln Autos, Uhren, Kunstwerke. Meine Frau sammelt Kinder", sagte er in einem Video-Interview in der Talkshow von Ellen DeGeneres. "Wenn ein Kind drei Jahre alt wird und nicht mehr so ​​viel Freude bereitet wie in den ersten Jahren, schauen Hilaria und ich uns an und denken: ,Nun, es ist Zeit, ein neues zu machen!'" Doch fünf gemeinsame Kinder seien genug: "Ich werde es nicht mehr versuchen." Das jüngste Kind des Paares kam im September zur Welt, die größeren Geschwister sind zwei, vier, fünf und sieben Jahre alt. Alec Baldwin hat zudem eine 24 Jahre alte Tochter aus seiner Ehe mit Kim Basinger.

Kim Kardashian, 39, US-Geschäftsfrau, setzt auf Hausmittel. Früher habe sie ihre figurformende Unterwäsche unter Verwendung von Teebeuteln in der Küchenspüle gefärbt, "weil ich meinen Hautton nirgends finden konnte", sagte die Realitydarstellerin der Zeitschrift Grazia. Die fehlende Hautfarben-Palette sei der Hauptgrund dafür gewesen, dass sie schließlich selbst eine Shapewear-Kollektion auf den Markt gebracht habe.

Loredana, 25, schweizerisch-kosovarische Rapperin, ist glimpflich davongekommen. Ein Verfahren wegen bandenmäßigen Betrugs wurde eingestellt, wie die Staatsanwaltschaft Luzern mitteilte. Die Musikerin habe eingeräumt, sich als Rechtsanwältin ausgegeben zu haben, um gemeinsam mit ihrem Bruder eine Frau aus dem Kanton Wallis abzuzocken. "Loredana hat sich für ihr Verhalten entschuldigt und der Geschädigten mehr als den ermittelten mutmaßlichen Deliktsbetrag zurückbezahlt", hieß es in der Mitteilung. Die Rapperin soll sich mit der Frau auf eine Rückzahlung von umgerechnet knapp 400 000 Euro geeinigt haben.

Daniel Craig, 52, britischer Schauspieler, hat eine sehr simple Regieanweisung für seinen noch nicht feststehenden Nachfolger oder seine Nachfolgerin in der Rolle des Agenten oder der Agentin 007. In der Tonight-Show von Jimmy Fallon sagte der scheidende James-Bond-Darsteller: "Vermassel es nicht! Ich weiß nicht, was ich sonst empfehlen würde."