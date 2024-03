Vicky Leandros , 71, Schlagersängerin, ist am Freitag bei einem Konzert in Hannover gestolpert und von der Bühne gefallen. Gegen Ende der Veranstaltung kam sie bei dem Lied "Ich liebe das Leben" in ihrem Glitzerkleid und hochhackigen Schuhen zu dicht an den Bühnenrand und fiel in den Zuschauerraum. Mehrere Menschen im ausverkauften Kuppelsaal eilten ihr sofort zu Hilfe. Nach wenigen Augenblicken stand sie wieder auf der Bühne und setzte unter großem Beifall ihr Konzert fort. "Ich hatte großes Glück, dass ich mich nicht verletzt habe, und danke meinem Schutzengel", sagte die gebürtige Griechin.

Detailansicht öffnen (Foto: Lars Penning/dpa)

Susanne Hippauf, 42, Polizistin, hat bei der deutschen Meisterschaft im Aufsagen der Kreiszahl Pi in Emden einen neuen Rekord aufgestellt. Die Frankfurterin schaffte es, die Zahl aus dem Kopf auf 18 026 Nachkommastellen aufzusagen, und brach damit ihren eigenen nationalen Rekord um mehr als 2500 Stellen. Dafür benötigte die Gedächtniskünstlerin drei Stunden und fünf Minuten. "Das ist ein unglaubliches Ergebnis", sagte Organisator Jan van Koningsveld. Der Wettbewerb, der von Freitag bis Samstag andauerte, sei deutschlandweit einzigartig, und auch im restlichen Europa sei ihm keine vergleichbare Veranstaltung bekannt.

Detailansicht öffnen (Foto: Rolf Vennenbernd/dpa)

Gabriel Kelly, 22, Sänger, hat von seiner Freundin die Erlaubnis zum Fremdflirten erhalten - allerdings nur zu Show-Zwecken. In einem Einspieler vor seinem Auftritt bei der 17. Staffel von "Let's Dance" erkundigte sich der Sohn des Musikers Angelo Kelly zu Beginn der Trainingswoche peinlich berührt bei seiner Freundin Leoni, ob er in der Live-Show während der Rumba seine Profi-Tanzpartnerin Malika Dzumaev "verliebt angucken" dürfe. Leoni segnete den Fremdflirt auf dem Parkett großzügig ab. Und prompt lieferte der Kelly-Spross - vor den Augen seiner Freundin - eine feurige Darbietung ab. "Die Atmosphäre war da, ich bin überzeugt", lobte Jurorin Motsi Mabuse. "So tolle Basics machen mich glücklich." Von Juror Joachim Llambi gab es das Prädikat "Beste Fußarbeit des Abends".

Detailansicht öffnen (Foto: Timothy A. Clary/AFP)

Cara Delevingne, 31, Model und Schauspielerin, trauert um ihre Villa in Los Angeles. Sie wurde von Flammen zerstört. "Mein Herz ist heute gebrochen", schrieb die 31-Jährige auf Instagram. "Das Leben kann sich in einem Wimpernschlag ändern. Also schätze, was du hast." Delevingne, die sich US-Medien zufolge zum Zeitpunkt des Brandes nicht in Los Angeles aufhielt, dankte der Feuerwehr und postete ein Video von mehreren Einsatzfahrzeugen mit Blaulicht in der Nähe ihres Anwesens. Zwei Menschen wurden verletzt, nachdem die Flammen die Villa im Stadtteil Studio City in der Nacht zum Freitag (Ortszeit) erfasst hatten, wie der Sender CNN berichtete. Mehr als zwei Stunden kämpften nahezu 100 Feuerwehrleute gegen den Brand.