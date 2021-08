Detailansicht öffnen (Foto: Jordan Strauss/dpa)

Kate Bosworth, 38, US-Schauspielerin, hört auf wenn es am schönsten ist. Sie und ihr Ehemann, der Regisseur Michael Polish, 50, gaben auf Instagram das Ende ihrer achtjährigen Ehe bekannt. Zu einem Bild, auf dem sich die beiden intensiv küssen, posteten sie einen längeren Text über den Beginn ihrer Liebe und die Angst, dass sie einmal enden könnte: "Unsere Herzen sind voll, denn wir waren nie zuvor so verliebt und so zutiefst dankbar füreinander, bei dieser Entscheidung, uns zu trennen", schrieben die beiden. Sie würden nun einander loslassen, ihre Liebe werde niemals enden.

Taylor Swift, 31, US-Popstar, gibt ihren Fans Rätsel auf. Am Donnerstag veröffentlichte sie eine kurze Videosequenz auf Twitter und Instagram zu ihrem neuen Album. Diese zeigt einen Tresor, aus dem unverständliche Wörter fliegen. Dazu ist Gesang zu hören, der klingt, als werde er rückwärts abgespielt. Die Sängerin schreibt dazu nebulös: "...drückt absenden", "lacht wahnsinnig" und "Level: beiläufig grausam im Namen der Ehrlichkeit". Fans teilten daraufhin Bilder von ihren Versuchen, in dem Buchstabengewirr in dem Video sinnvolle Begriffe oder Namen zu bilden.

Helen Macdonald, 50, britische Landwirtin, kämpft um ihr Alpaka. Das Tier ist an ansteckender Rindertuberkulose erkrankt, das Umweltministerium hat entschieden, dass die Frau es einschläfern lassen muss - andernfalls übernehme dies die Polizei. Nachdem Gerichte ihre Klagen abgewiesen hatten, kündigte Macdonald Widerstand an. "Ich kann nicht daneben stehen und zulassen, dass mein Tier getötet wird, und ich bin bereit, jedem Schützen im Weg zu stehen, der kommt, um Geronimo zu vernichten", sagte sie der Zeitung The Sun. "Sie haben sich die falsche Frau ausgesucht." Mittlerweile unterstützen zahlreiche Menschen die Landwirtin aus dem westenglischen Dorf Wickwar.