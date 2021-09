Jennifer Aniston hat Ideen für die Partnersuche, Philipp Poisel hofft auf sein Durchhaltevermögen, und Taylor Swift kann in England unerkannt in Bars gehen.

Jennifer Aniston, 52, Single, sucht Nicht-Schauspieler. Auf die Frage, ob Beziehungen zwischen öffentlich bekannten und unbekannten Menschen funktionieren können, antwortete die US-Schauspielerin in der Fernsehshow des US-Magazins People: "Absolut. Ich meine, es ist schon vorgekommen. Das ist auch etwas, worauf ich hoffe - dass es nicht unbedingt jemand aus der Branche wird." Aniston ist seit der Trennung von ihrem zweiten Ehemann Justin Theroux im Jahr 2018 offiziell Single.

Philipp Poisel, 38, Singer-Songwriter, stößt an die Grenzen seiner Enthaltsamkeit. "Ich stelle mir natürlich zunehmend die Frage, wie lange das eigentlich noch machbar ist", sagte der Musiker der Deutschen Presse-Agentur. Poisel hat bislang auf ein Smartphone verzichtet, um sich, wie er sagt, besser auf seine eigenen Gedanken konzentrieren zu können. In der Corona-Pandemie mit den zahlreichen Aufforderungen, QR-Codes zu scannen, in der Bahn oder mit dem digitalen Impfpass, steige aber der Druck, ein Handy haben zu müssen. "Der Tag wird wahrscheinlich kommen, wo es mir so sehr auf den Zeiger geht, dass ich nicht mehr drum herum komme." Bislang habe er nur ein Tablet ohne Wlan-Anschluss, sagt der Ludwigsburger, das sei eine Art Kompromiss.

Taylor Swift, 31, US-Sängerin, kann noch unerkannt in britische Pubs gehen. Der mit der Amerikanerin befreundete britische Musiker Ed Sheeran, 30, erzählte in der britischen Show "Kiss Breakfast", dass er Swift in England einmal in eine Bar mitgenommen habe. Zwei Grammy-Gewinner also, aber niemand habe Notiz genommen von den Beiden. Erst eine Woche später habe ihn jemand von der Bar mal gefragt, ob das Taylor Swift gewesen sei, die er da mitgebracht habe.

Jamie Oliver, 46, britischer TV-Koch, schaut keine Kochshows mehr. Es würden keine Risiken mit jungen Talenten mehr eingegangen, sagte Oliver der Programmzeitschrift Radio Times. "Es gibt großartige Talente da draußen, aber sie kreieren eigene Inhalte auf Youtube." Seine erste Show "The Naked Chef" sei damals auf gute Umstände getroffen und habe einen tollen Namen gehabt. "Aber ich weiß nicht, ob ich heute dafür noch den Auftrag bekäme." Oliver war 1999 mit "The Naked Chef" sprunghaft bekannt geworden. 2019 musste der Promi-Koch für seine britischen Restaurants Insolvenz anmelden. Nun kündigte er neue Projekte an.