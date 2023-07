Robbie Williams, 49, Sänger, hat offenbar gar kein Long Covid. Zuletzt hatte er das immer wieder auf der Bühne behauptet, etwa in den Niederlanden, wo er ein Konzert unterbrochen und gesagt hatte: "Nein, stopp, stopp. Ich bin am Arsch. Es ist Long Covid. Nicht mein Alter, ihr Arschlöcher." Nun sagte der Sänger zu RTL, er habe sich diese Ausrede als "Scherz" angewöhnt. "Wenn ich auf der Bühne plötzlich müde und erschöpft bin, dann will ich nicht, dass die Zuschauer denken, dass das daran liegt, dass ich ein alter Mann bin. Also täusche ich vor, an Long Covid zu leiden." Kürzlich hatte Williams bekannt gegeben, er sei von einer Rechen- und Leseschwäche betroffen sowie von einer körperdysmorphen Störung, bei der sich Betroffene sehr viel mit subjektiv wahrgenommenen Mängeln am eigenen Aussehen beschäftigen.

Cher, 77, Sängerin, steigt ins Eisgeschäft ein. Die Musikerin teilte am Sonntag (Ortszeit) in sozialen Netzwerken ein Video von einem bunten Eiswagen. Auf dem Wagen zu sehen sind Bilder einer Cher, die in einer Eiswaffel steckt und dabei selbst ein Eis schleckt. Auch ein Schriftzug ist in dem Video zu erkennen - vermutlich der Name der neuen Eismarke: "Cherlato". "Yep, das ist echt", schrieb die Sängerin dazu - und: "Aufgepasst, L.A.!!" Alles habe vor fünf Jahren angefangen, nun sei es so weit. Mehr gab die Musikerin zunächst nicht bekannt.

Anna-Maria Ferchichi, 41, Achtfachmutter, und ihr Ehemann Bushido, 44, haben eine Nanny weniger. Um die sieben gemeinsamen Kinder kümmerten sich zeitweise drei Kindermädchen, doch eine hat nun ihren Job verloren. "Man kann sagen, sie war die Trägste von allen", sagte Ferchichi auf Instagram. "Es hat sich oft abgezeichnet, dass die Dame, die jetzt gegangen ist, nicht so kollegial zu den anderen Nannys war." Außerdem sei sie zu den älteren Kindern nicht immer freundlich gewesen. Die Familie ist vor etwa einem Jahr nach Dubai gezogen. Ferchichi und Bushido haben unter anderem Drillinge und Zwillinge. Eine neunte Schwangerschaft endete gerade mit einer Fehlgeburt.

Silke Bodenbender, 49, Schauspielerin, schaltet aus bei zu viel Drama in Filmen und Serien. "So gerne ich dramatische Rollen spiele, muss ich zugeben, dass ich oft ausschalte, wenn es zu dramatisch wird. Wenn beispielsweise einem Kind etwas Schlimmes zustößt, kann ich das nicht mehr aushalten", sagte sie der Augsburger Allgemeinen. "Auch Thriller wühlen mich viel zu sehr auf."

Rainer Maria Schießler, 62, Münchner katholischer Pfarrer, sieht in der Bibel einen Auftrag zum Gärtnern. "Macht euch die Erde untertan" - diese Worte in der Bibel sind aus Sicht von Schießler kein Beherrschungs-, sondern ein Gärtnerauftrag. "Das heißt, du bist verantwortlich, kümmere dich", sagte Schießler der Münchner Abendzeitung. Christen hätten eine Schöpfungsverantwortung. "Und die ist uns ins Stammbuch, in unsere Heilige Schrift reingeschrieben. Da brauch ich auch keine Letzte Generation." Auch er selbst lebe umweltbewusst: "Ich mache keine Flugreisen mehr. Ich war heuer mit dem Zug im Urlaub und nicht mehr mit dem Auto. Das ist viel entspannter." In München sei er viel mit dem Rad unterwegs und selbst mit seinem E-Golf mache er "keine einzige überflüssige Fahrt".