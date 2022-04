Jan Gorkow, 34, Sänger der Punkband "Feine Sahne Fischfilet", hat in den vergangenen zwei Jahren mehr als 60 Kilo abgenommen. "Ich hatte immer schon ein großes Selbstbewusstsein und habe mich nie nur über mein Gewicht oder meinen Körper definiert. Sondern immer darüber, was ich für ein Mensch war. Aber die Zahl hat selbst mich schockiert", erklärte Gorkow, der zuletzt 182 Kilo wog, dem Spiegel. Der Musiker - Spitzname "Monchi" - verarbeitete jetzt auch in einem Buch, dass er mit Anfang 30, wie er sagt, "der fetteste Mensch war, den ich kannte." Mit etwa 120 Kilo fühle er sich derzeit "wie ein Schmetterling".

Uma Thurman, 51, und Samuel L. Jackson, 73, "Pulp Fiction"-Stars, machen vor der Kamera wieder gemeinsame Sache. Sie werden die Hauptrollen in dem Comedy-Thriller "The Kill Room" übernehmen, wie das US-Branchenblatt Hollywood Reporter berichtet. Jackson spielt den Boss eines Auftragskillers, Thurman eine Kunsthändlerin, die in Geldwäscherei verwickelt wird. Die Dreharbeiten sollen im Frühjahr in New York beginnen. 1994 hatten Thurman als Gangsterbraut und Jackson als Auftragskiller in Quentin Tarantinos "Pulp Fiction" Furore gemacht.

Martin Semmelrogge, 66, Schauspieler, geht gerne in die Kirche - allerdings nicht unbedingt zum Beten. "Wenn ich an Weihnachten bei Bekannten bin und die gehen in die Kirche, finde ich es durchaus schön, mitzugehen", sagte Semmelrogge der Deutschen Presse-Agentur. Die ganze Inszenierung gefalle ihm als Schauspieler. Und auch der Idee der Beichte könne er etwas abgewinnen. "Es tut gut, wenn man sich mal erleichtern kann."

Daniel Craig, 54, ehemaliger James-Bond-Darsteller, muss sein gerade erst gestartetes Broadway-Stück "Macbeth" schon wieder pausieren lassen. Ein Corona-Test bei Craig sei positiv ausgefallen, teilten die Veranstalter auf Twitter mit. Zudem gebe es eine "limitierte Anzahl" weiterer Infektionen unter den Beteiligten. Alle Aufführungen würden deswegen bis einschließlich Donnerstag abgesagt. In der Inszenierung von Shakespeares "Macbeth" spielt Craig gemeinsam mit Schauspielkollegin Ruth Negga, 40, die Hauptrollen. Erst am Dienstag hatten die Vorführungen in New York begonnen.