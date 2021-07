Detailansicht öffnen (Foto: Andreas Rentz/Getty Images)

Joe Laschet, 32, Ministerpräsidenten-Sohn mit erfolgreichem Instagram-Profil, lobt die Garderobe von Außenminister Heiko Maas (SPD) und Grünen-Politiker Robert Habeck. "Herr Maas macht das ganz gut und weiß, wie man kombiniert", sagte Laschet dem Mode-Magazin Iconist. "Ich glaube nur, dass die Sakkos etwas zu viel Schulterpolster haben, eine weiche Schulter ist immer besser." Dass Grünen-Politiker Habeck oft ein T-Shirt statt Hemd zum Anzug trägt, sehe auch "ganz gut aus". Zu seiner Passion für Mode kam Joe Laschet unter anderem, weil er im Haus der Eltern die Stil-Bibel "Der Gentleman" fand. Danach habe er bei seiner Großmutter Nähen gelernt.

Detailansicht öffnen (Foto: imago images/Zeppo)

Susanne Seehofer, 30, Innenminister-Tochter, ist in die FDP eingetreten. Dem Schritt seien viele Diskussionen über liberale Politik vorangegangen, schrieb Helmut Markwort, FDP-Abgeordneter im Bayerischen Landtag, auf Facebook. Ausschlaggebend war demnach, dass Seehofers Vater Horst sich nun aus der Politik zurückzieht. Der frühere CSU-Vorsitzende selbst gibt sich gelassen. "Ich weiß von meiner Tochter seit langer Zeit, dass sie mit der FDP sympathisiert", sagte Horst Seehofer der Augsburger Allgemeinen. Für ihn sei das "überhaupt kein Problem".

Detailansicht öffnen (Foto: Diego Pineda/dpa)

Paris Hilton, 40, Reality-Star und etwas in Vergessenheit geraten, bekommt eine eigene Koch-Show. "Nächsten Monat kehre ich ins Fernsehen zurück, und diesmal übernehme ich die Küche", schrieb sie bei Instagram. Dazu postete sie ein Bild von einem Kochbuch, das auch den Titel der Sendung trägt: "Cooking with Paris" und darunter: "Einfache Rezepte aus der Küche von Paris Hilton". Wie US-Medien unter Berufung auf Netflix berichteten, soll Hilton in der Show mit prominenten Gästen neue Zutaten und Rezepte ausprobieren. Vorbild für die neue Kochshow soll ein Youtube-Video aus dem Jahr 2020 sein, in dem Paris Hilton auf unterhaltsame Weise eine Lasagne zubereitet.

Detailansicht öffnen (Foto: dpa)

Naomi Osaka, 23, japanische Tennisspielerin und viermalige Grand-Slam-Siegerin, kann sich nun selbst als Barbie-Puppe ins Zimmer stellen. "Ich hoffe, dass alle Kinder sich daran erinnert fühlen, dass sie alles sein und tun können", schrieb sie auf Instagram. Mit der Puppe werde ein Traum Wirklichkeit. Die Barbie trägt eine Nachbildung des Outfits, das Osaka bei ihrem Australian-Open-Sieg im vergangenen Jahr anhatte. Die Tennisspielerin leidet nach eigenen Angaben seit mehreren Jahren an Depressionen und macht dafür auch medialen Druck verantwortlich. Aus diesem Grund sagte die je zweimalige US- und Australian-Open-Siegerin nach ihrer Aufgabe bei den French Open auch ihre Teilnahme am diesjährigen Turnier in Wimbledon ab. Bei den Olympischen Spielen will sie aber dabei sein.