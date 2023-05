Harrison Ford, 80, Schauspieler gefällt sich als alter "Indiana Jones". "Ich habe mich nach diesem Film gesehnt. Ich wollte die Figur immer bis zu diesem Alter hin entwickeln", sagte Ford der Deutschen Presse-Agentur in einer Presserunde in Cannes. "Ich wollte ihn vom Alter entwaffnet sehen. Ich wollte ihn entmutigt sehen." Er habe sich gewünscht, dass "Indys" nächste Beziehung ihn wieder zum Leben erwecke. Und: "Ich wollte mich auf eine Art auch meinem eigenen Alter stellen." Der fünfte Teil der Filmreihe, "Indiana Jones und das Rad des Schicksals", kommt am 29. Juni in die deutschen Kinos.

Bryan Johnson, 45, US-Unternehmer, will sich mit dem Blut seines Sohnes verjüngen. Für ein Selbstexperiment, das das natürliche Altern aufhalten soll, ließ er sich Blutplasma seines 17-jährigen Sohnes spritzen. Auch Johnsons Großvater, 70, bekommt Blutplasma von seinem Sohn und seinem Enkel injiziert. Johnson hatte das Prinzip zunächst an Mäusen ausprobiert: er nähte zwei Tiere zusammen, sodass ihre Blutkreisläufe verbunden waren, dadurch habe die ältere Maus länger gelebt, erklärt er in einem Youtube-Video. In einem Interview mit Bloomberg sagte er, er gebe jährlich zwei Millionen US-Dollar (1,86 Millionen Euro) für Ärzte und Behandlungen aus, die seine Organe und Haare zu denen eines 18-Jährigen machen sollen. Seriöse Experten sehen solche Blutinfusionsexperimente nicht nur ethisch kritisch, sondern können ihre Verjüngungswirkung auch nicht bestätigen.

Iris Knobloch, 60, Präsidentin des Filmfestivals von Cannes, war als Kind sehr oft im Kino. "Meine Eltern sind Holocaust-Überlebende, und ein Kinobesuch war für sie ein Moment, in dem sie die Jugend, die sie nicht hatten, noch einmal erleben konnten", sagte sie der dpa. "Also gingen wir mindestens zwei oder drei Mal pro Woche ins Kino." Die 60-Jährige ist die Tochter von Charlotte Knobloch, die bis 2010 Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland war und seit 1985 Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern ist. Ihr Vater Samuel Knobloch (1922 - 1990) ist ein Überlebender des Krakauer Ghettos.

Kai Gniffke, 62, ARD-Chef, lässt seine Kinder ohne Fernseher aufwachsen. Er selbst nutze bei sich zu Hause ein Fernsehgerät und zappe mit seiner Frau gern durch die Kanäle - seine Kinder nicht, sagte Gniffke, der auch SWR-Intendant ist, im Interview mit Bunte. "Meine eigenen Kinder haben kein Fernsehgerät mehr - und vermissen es auch nicht." Trotzdem seien sie gut informiert über das Internet. Während seiner Kindheit in der Eifel waren Fernseher begehrter und seltener. "Ich kann mich gut erinnern, wie wir uns zum, 'Schweinchen Dick'-Schauen getroffen haben. Das war eine Sensation, weil noch lange nicht jeder einen Fernseher hatte."