Prinz Philip, Ehemann der britischen Königin Elizabeth II., ist tot. Der Duke von Edinburgh sei am Freitagmorgen friedlich auf Schloss Windsor gestorben, teilte der Buckingham-Palast in London mit. Philip war vor einigen Wochen in einer Spezialklinik am Herzen operiert worden und hatte mehrere Wochen im Krankenhaus verbracht. Mitte März entließ man ihn nach Hause, wo er nun im Alter von 99 Jahren starb.

Geboren wurde Philip auf der griechischen Insel Korfu. Am 10. Juni 1921 kam er nach vier Töchtern als der erste Sohn von Prinz Andreas von Griechenland und Dänemark und Prinzessin Alice von Battenberg zur Welt. Nur 18 Monate später musste die Familie wegen politischer Umwälzungen die Insel verlassen. Es heißt, Philip sei damals in einer Obstkiste in Sicherheit gebracht worden.

1939 trat Philip in die britische Marine ein und absolvierte als Jahrgangsbester das Royal Naval College in Dartmouth. Im Zweiten Weltkrieg kämpfte er auf britischen Kriegsschiffen. Alles schien damals auf eine Karriere in der Royal Navy hinauszulaufen - hätte er nicht schon früh die künftige britische Königin kennengelernt. Als Philip die damalige Prinzessin traf, war er 18 Jahre alt. Bei einem Besuch des britischen Königs am Royal Naval College bekam er die Aufgabe, sich um dessen Töchter zu kümmern.

1947 hielt Prinz Philip von Griechenland und Dänemark um Prinzessin Elizabeths Hand an. Es kam noch im selben Jahr zu einer "Hochzeit, die das Volk beglückt", wie etwa die Yorkshire Post damals titelte. 2000 Gäste waren in die Westminster Abbey geladen, zwei Millionen verfolgten die Zeremonie im Radio.

Philip gab mit der Hochzeit seine griechische Staatsbürgerschaft und den zugehörigen Adelstitel auf. Dennoch äußerte sich der Duke of Edinburgh, wie er sich nach der Hochzeit nennen durfte, von ein paar Ausnahmen abgesehen, eher gelassen über seine Position in der zweiten Reihe. "Mein Job ist es, die Queen nie im Stich zu lassen", lautete eines seiner bekanntesten Zitate.

"Er ist, einfach gesagt, immer meine Stärke und mein Halt in all diesen Jahren gewesen", sagte die Queen im Jahr 2016 über ihren Ehemann. Am 10. Juni wäre der Mann, der bei öffentlichen Anlässen stets zwei Schritte hinter seiner Frau, der britischen Königin, stand, 100 Jahre alt geworden.