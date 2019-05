27. Mai 2019, 18:44 Uhr Potsdam Mädchen entführt

Eine Sechsjährige, die aus einem Möbelhaus verschwand, wurde offenbar sexuell missbraucht. Ein Mann, 58, wurde verhaftet.

Von Verena Mayer , Potsdam

Ein sechsjähriges Mädchen, das am Samstag aus einem Potsdamer Möbelmarkt verschwand und erst am Tag darauf gefunden worden ist, wurde offenbar Opfer einer Straftat. Wie die Staatsanwaltschaft Potsdam mitteilte, wurde das Mädchen in einer Wohnung festgehalten und möglicherweise sexuell missbraucht. Ein 58-Jähriger wurde verhaftet. Das Mädchen war mit seinem Vater und Geschwistern in einem Möbelhaus einkaufen, als es die Familie aus den Augen verlor. Nach einer groß angelegten Suchaktion fand die Polizei das Kind einen Tag später weinend und verletzt auf der Straße. Das Mädchen hatte es geschafft, sich selbst aus der Wohnung zu befreien.