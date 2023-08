Brand in Offenbach:Batterie-Recyclingbetrieb geht in Flammen auf

Von Max Muth

Bei einem Recycling-Betrieb im südhessischen Offenbach ist am Sonntagabend ein Großbrand ausgebrochen. Ob es Verletzte gibt, ist noch unklar, sagte ein Sprecher der Stadt Offenbach.

Es seien mehrere kleinere Explosionen zu hören gewesen, berichtete er. Eine Rauchsäule sei nun kilometerweit zu sehen, auch im benachbarten Frankfurt. Die Feuerwehr Offenbach sei mit einem Großaufgebot im Osten der Stadt im Einsatz, hieß es. Sie werde dabei von Löschzügen aus dem Umland unterstützt. Der Stadtsprecher sprach von insgesamt 250 Einsatzkräften, darunter auch vom Technischen Hilfswerk (THW). Was es mit den Explosionen auf sich hat, zeigt eine kurze Recherche auf Google Maps. In Brand geraten ist nämlich ein Recycler, der in großem Stil alle möglichen Batterien wiederverwertet.

Spätestens seit dem Brand eines Autofrachter in der Nordsee - bei dem die Auto-Akkus dann doch nicht schuld waren - ist Zeitungslesern eines wieder sehr klar: Batterien sind schwer zu löschen. Ein Anruf bei der Feuerwehr in Offenbach bringt jedoch Entwarnung. Ja, Batterien seien schwierig, so Einsatzleiter Bernbach. Aber mit entsprechend viel Menge bekomme man auch das in den Griff. Und Menge ist im Einsatz, etwa zwei Wasserwerfer, die zuvor beim Fußballspiel Eintracht Frankfurt gegen Darmstadt 98 auf Abruf standen. Und: "Spätestens mit Schaum bekommt man das auch gelöscht", so Bernbach.

Die Polizei hatte die Anwohner in Offenbach zuvor gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Bernbach zufolge eine reine Vorsichtsmaßnahme. Derzeit führe die Feuerwehr Offenbach Messungen der Luftbelastung durch, bislang seien noch keine gefährlichen Werte gemessen worden.

Bei der Bahn wurde der Fernverkehr auf der ICE-Strecke nach Frankfurt und der Regionalverkehr dennoch vorsichtshalber eingestellt. Schon kurz nach 22 Uhr lief jedoch bereits alles wieder nach Plan.