Die Angeklagte antwortet stockend, mit leiser Stimme, Tränen laufen ihr über das Gesicht, dann ordnet die Richterin fünf Minuten Pause an. Vor dem Landesgericht Krems in Niederösterreich wird ein Fall verhandelt, der vielen im Saal an die Nieren geht. Die 33-jährige Angeklagte soll über Monate hinweg ihren damals zwölfjährigen Sohn gequält haben: durch Nahrungsentzug, durch Fesseln, Schlagen und Knebeln, durch Übergießen mit kaltem Wasser und dem zeitweisen Einsperren in eine kleine Hundebox. Der Vorwurf lautet: versuchter Mord. Das stark abgemagerte Kind habe um Essen gebettelt, doch die eigene Mutter habe sich völlig ungerührt gezeigt, sagt die Staatsanwältin zum Prozessauftakt. "Ich kann es einfach nicht fassen."