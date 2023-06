Nick Cannon will seine zwölf Kinder psychologisch besser verstehen, Tom Wlaschiha hat ein Herz für kaputte Kassetten, und Cynthia Nixon schaut sich von sich selbst was ab.

Nick Cannon, 42, vielfacher Erziehungsberechtigter, ergreift erzieherische Fortbildungsmaßnahmen. Der US-Schauspieler und Musiker, Vater von zwölf Kindern mit sechs verschiedenen Frauen, sprach im Podcast "The Language of Love with Dr. Laura Berman" über seine Studienmaßnahmen, durch die er seine Kinder besser verstehen wolle. Er habe vor, einen Master in Kinderpsychologie und einen Doktortitel in Theologie zu erwerben. "Oh, die Anwesenheit eines Vaters und wie sehr werden sie einen brauchen und der Freud'sche Aspekt, in sein Kindheitstrauma zurückzufallen - oder das Fehlen davon. Natur versus Erziehung. Das sind Gespräche, die ich jeden Tag mehrmals führe."

Detailansicht öffnen (Foto: Regina Schmeken)

Tom Wlaschiha, 50, "Stranger Things"-Schauspieler, sammelt fremdartige Dinge. "Ich habe sehr viele Mixtapes gemacht", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die meisten dieser Musikkassetten dürften inzwischen aber ruiniert sein. Einen Kassettenrecorder besitze er nicht mehr. "Ich vermute, da ich eine Dachgeschosswohnung habe, wo im Sommer gern mal 40 Grad sind, dass da nicht mehr so viel drauf ist auf den Tapes." Hitze setzt der Qualität von Tonband zu. Er behalte die Tapes aber trotzdem, "aus sentimentalen Gründen". Er habe damit vor allem Musik aufgezeichnet, die in den 80er- und 90er-Jahren im Radio lief.

Detailansicht öffnen (Foto: Evan Agostini/dpa)

Cynthia Nixon, 57, US-Schauspielerin, hat sich von sich selbst einiges abgeschaut. Sie habe von ihrer Rolle der Anwältin Miranda Hobbes, die sie in der Serie "Sex and the City" verkörperte, einiges fürs Leben gelernt, sagte die 57-Jährige der Augsburger Allgemeinen. "Ich habe wirklich gelernt, mehr auf meine Meinung zu vertrauen und offener und konfrontativer zu sein, um für meine eigene Meinung einzustehen", so Nixon. Miranda habe schon vor 25 Jahren, als die Serie Premiere feierte, "extrem feministische Ansichten" gehabt. Zunächst habe sie mit Miranda kaum etwas gemein gehabt, sich zum Ende der Serie aber "in jeder Hinsicht" wie sie gefühlt.

Detailansicht öffnen (Foto: Leon Neal/Getty Images)

Lewis Capaldi, 26, schottischer Singer-Songwriter, kann sich auf ein textsicheres Publikum verlassen. Auf dem Glastonbury Festival hatte Capaldi am Samstagabend mit Stimmproblemen zu kämpfen. Die Menge sprang für ihn ein. Tausende sangen lautstark das Lied "Someone You Love" mit, während der 26-Jährige weitgehend stumm blieb und andächtig in die Menge blickte. Er werde sich mehr Zeit für sich nehmen, sagte Capaldi anschließend, nachdem er bereits vor dem berühmten Festival mehrere Auftritte abgesagt hatte, um sich "auszuruhen und zu erholen".