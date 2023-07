Naomi Watts, 54, Schauspielerin, wünscht sich mehr Offenheit. Bei ihr seien bereits mit 36 die Wechseljahre diagnostiziert worden. "In einem so jungen Alter durch die Wechseljahre zu kommen, war nicht einfach, vor allem in einer Zeit, in der es so wenig Informationen darüber gab", sagte sie dem Hello-Magazin. "Stimmungsschwankungen, Nachtschweiß und Migräne ... ich hatte das Gefühl, außer Kontrolle zu geraten." Hinzu kamen die "Stimmen im Hinterkopf, die mich daran erinnerten, wie alte Frauen aufs Abstellgleis geschickt werden". Das sei keine einfache Zeit gewesen, habe sie aber auch stärker gemacht. Jetzt, fast 20 Jahre später, habe sie in einem Alter, in dem sich die meisten Frauen "weniger begehrenswert" fühlten, die Liebe und die Freude an ihrer Karriere wiederentdeckt. Watts hat gerade Billy Crudup, 54, Schauspieler, geheiratet. Und sie ist "stolz, immer noch zu arbeiten". Zum Glück setze sich "zunehmend die Erkenntnis durch, dass Frauengeschichten nicht in einem bestimmten Alter enden".

Detailansicht öffnen (Foto: Friedrich Bungert/Friedrich Bungert)

Harald Schmidt, 65, Entertainer, blickt entspannt seinem Tod entgegen. Er wolle sich "in großer Heiterkeit" mit dem eigenen Sterben auseinandersetzen, sagte Schmidt dem Evangelischen Pressedienst. Es wäre naiv in seinem Alter, das nicht zu tun. Am liebsten würde er sich verbrennen lassen. Danach könne man dann seine Asche verstreuen. Leider sei das in Deutschland aber nicht so leicht möglich. "Für mich als alten Traumschiff-Fahrer käme da vielleicht auch eine Seebestattung infrage."

Detailansicht öffnen (Foto: Jordan Strauss/dpa)

Billie Eilish, 21, Sängerin, trauert um ihre Hündin. Eilish teilte auf Instagram eine Reihe von Bildern mit dem Tier. "Pepper. Meine lebenslange beste Freundin. Ich werde dich eines Tages wiedersehen, liebes Mädchen. Du hast es bis 15 Jahre geschafft, du verdammtes Biest", schrieb Eilish zu den Fotos, auf denen sie und die Hündin zu sehen sind. Mehrere Prominente wie Katy Perry, 38, und Demi Lovato, 30, drückten ihr Mitgefühl aus.

Detailansicht öffnen (Foto: Cristina Quicler/AFP)

Die Scorpions, 58, Hard-Rock-Band aus Hannover, werden mit dem Großen Verdienstkreuz des Niedersächsischen Verdienstordens ausgezeichnet. Ministerpräsident Stephan Weil verleiht Klaus Meine, 75, Rudolf Schenker, 74, und Matthias Jabs, 67, die Auszeichnung. Die Band wird für ihre Musik und ihr ehrenamtliches Engagement geehrt. Die Scorpions, die vor 51 Jahren ihr erstes Album veröffentlicht haben, gelten als erfolgreichste deutsche Rockband.

Detailansicht öffnen (Foto: Henning Kaiser/picture alliance/dpa)

Xavier Naidoo, 51, Pop-Sänger mit Hang zu wirren Thesen, soll einen Unfall verursacht haben. Naidoo sei in Oberösterreich nahe der tschechischen Grenze mit seinem Porsche 911 auf den Gehweg gekommen und habe dabei einen Fußgänger umgefahren, berichtete die Kronen-Zeitung. Der 39-Jährige sei gegen die Windschutzscheibe geschleudert worden, welche teilweise zersplittert sei. Den Oberösterreichischen Nachrichten zufolge wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht. Mit einer leichten Fußverletzung sei er aber noch am selben Tag wieder entlassen worden. Der Polizei habe Naidoo zu Protokoll gegeben, er habe niesen müssen und deshalb kurzzeitig die Kontrolle über den Wagen verloren. Gegen den Fahrer werde wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.