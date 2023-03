Von Lars Langenau, Ulrike Nimz und Evelyn Vogel

Mitten in ... Hagenow

Der braune Biber ist müde. Der junge Mann hat sich im Regio von Rostock nach Hamburg aus Klappsitzen ein Bett gebaut, Bier in Griffweite, eigentlich heißt er Richard. Der 8. März, Weltfrauentag, ist in Mecklenburg-Vorpommern erstmals ein Feiertag. Der Biber und seine Freunde (schwarzer Adler und grüner Buntspecht) kommen von der Schicht, wollen weiter ins "Safari-Bierdorf", im "goldenen Westen", wie sie sagen. In Hagenow gesellen sich drei Frauen mit Booster Juicy dazu, sie nennen sich "Püppis". Aus dem Handy des Bibers pumpt "Taxi nach Paris". Alle sind schön und schön betrunken. In Schwarzenbek steigt ein Typ im Blaumann zu. Die Gang will ihn zu Ginger Ale-Korn überreden, aber er muss arbeiten, bei Airbus. "Geil Digga, baust du Flugzeuge?" "Nee, nur die Scheißhäuser." Eine ältere Dame schiebt sich vorbei. Der braune Biber hält ihr die Tür auf und ruft: "Girlpower!" Ulrike Nimz

Detailansicht öffnen (Illustration: Marc Herold)

Mitten in ... Hargeisa

In Hargeisa, der Hauptstadt von Somaliland, landet man auf dem Egal International Airport. Am Flughafen mahnen Schilder, dass man hier weder rauchen, noch Khat kauen darf. Entgegen anderslautenden Infos im Netz darf man auch keinen Alkohol ins streng muslimische Land einführen. Legal. Illegal. Egal? Weit gefehlt: Der Flughafen ist nach Mohammed Haji Ibrahim Egal, benannt, in den 60er-Jahren Somalias Premier und von 1993 bis 2004 Präsident von Somaliland. Doch zurück zum Alkohol: Nach fast körperlichem Ringen mit dem Sicherheitspersonal wird dem Importeur die mitgebrachte Buddel Rum konfisziert. Wenigstens ein paar Leute dürften sich einen schönen Abend gemacht haben. Bei einem Treffen mit dem Außenminister kommt der Rum wieder zur Sprache. Er verspricht: Beim nächsten Besuch ein Anruf bei ihm, dann gehe das schon. Lars Langenau

Detailansicht öffnen (Illustration: Marc Herold)

Mitten in ... Khao Sok

Die Trekkingtour durch den thailändischen Dschungel ist zum Glück nicht mit laut quatschenden Touristen überbucht. Nur drei Leute muss der Guide durch den Khao-Sok-Nationalpark führen. Er ist ein echter Kenner von Flora und Fauna, weiß, wo sich die lustigen Brillenäffchen tummeln, kennt den Farn, der seine Farbe wechselt, sieht den kleinen Flugdrachen, der sich gut getarnt in einem Baum versteckt. Als er dann aber behauptet, er "höre" eine Schlange fressen, gerät man ins Grübeln. Ob er über übersinnliche Kräfte verfügt? Oder ob man wohl bei der "Versteckten Kamera" gelandet ist? Doch dann findet man tatsächlich eine lange, dünne, giftgrüne Schlange, die träge in einem Ast hängt. Aus dem Maul ragt ein Mini-Frosch, der gerade ein letztes Quaken von sich gibt. Dann hat ihn die Schlange hinuntergewürgt und es ist wieder still im Dschungel. Evelyn Vogel

Weitere Folgen der Kolumne "Mitten in ..." finden Sie hier.