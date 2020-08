Mark Forster, 37, Sänger, ist sich selbst ein bisschen fremd, aber nur zu vier Prozent. Über seine Wachsfigur, die frisch bei Madame Tussauds in Berlin aufgestellt wurde, sagte er der Deutschen Presse-Agentur: "Sie sieht genauso aus, wie ich. Aber ich finde, vier Prozent Jack Nicholson sind auch dabei. So ein bisschen wie mein böser Zwillingsbruder." Der echte Mark Forster ist auf dem Foto links zu sehen.

Detailansicht öffnen (Foto: LUCAS JACKSON/REUTERS)

Viola Davis, 55, US-Schauspielerin, hat sich zum Geburtstag selbst ein Haus geschenkt: ihr Geburtshaus in St. Matthews im Bundesstaat South Carolina. Auf Instagram teilte die Oscar-Preisträgerin ein Foto der ärmlichen Hütte, die auf einer ehemaligen Sklavenplantage steht. "Dies ist der Geburtsort meiner Geschichte", schreibt sie dazu. "Heute, zu meinem 55. Lebensjahr, besitze ich es, ganz."

Detailansicht öffnen (Foto: Jörg Carstensen/dpa) (Foto: dpa)

Dwayne "The Rock" Johnson, 48, US-Schauspieler, hat seinen Titel verteidigt. Auch in diesem Jahr führt das Forbes-Magazin ihn auf Platz eins der Liste der bestbezahlten Schauspieler. Johnsons geschätztes Jahreseinkommen: 87,5 Millionen US-Dollar (rund 74,6 Millionen Euro). Bereits im Vorjahr führte der vormalige Wrestler das Ranking an, ebenso wie 2016. In den Jahren 2017 und 2018 war er jeweils Zweiter. Johnson verdient sein Geld nicht nur mit seinen Filmrollen, sondern auch mit einer Fitnessklamottenlinie.

Detailansicht öffnen (Foto: Soeren Stache/dpa) (Foto: dpa)

Juli Zeh, 46, Schriftstellerin, ist eine Eigenbrötlerin. "Ich bin ungern von mehr als zwei Menschen umgeben", sagte sie dem Nachrichtenportal ThePioneer. Deshalb sehe sie sich auch nicht im Kompetenzteam von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. "Da ist man in der aktiven Politik wirklich ganz fehl am Platz." Zeh wirkt, neben ihrer Autorentätigkeit, als Verfassungsrichterin in Brandenburg und ist Mitglied in der SPD.

Detailansicht öffnen (Foto: Tobias Hase/dpa) (Foto: picture alliance/dpa)

Matthias Schweighöfer, 39, Schauspieler, ist ein ziemlich toller Typ. Findet Matthias Schweighöfer, 39, Schauspieler und ziemlich toller Typ. "Ich bin ganz humorvoll und in Ordnung und verantwortungsbewusst", sagte er der Zeitschrift Gala. Zwar könne er auch sehr ungeduldig sein, habe manchmal ein zu großes Ego und drehe sich zu sehr um sich selbst, anstatt auch mal die Klappe zu halten. "Immerhin bin ich kritikfähig. Alles in allem doch eine ziemlich ausgewogene Kombination."

Detailansicht öffnen (Foto: Valerio Portelli/dpa) (Foto: dpa)

Silvio Berlusconi, 83, ehemaliger italienischer Ministerpräsident, hat sich zum ersten Mal öffentlich mit seiner neuen Freundin gezeigt. Das Klatschblatt Chi aus Berlusconis eigenem Medienunternehmen veröffentlichte am Mittwoch Paparazzi-Bilder des Unternehmers Hand in Hand mit der 30 Jahre alten Parlamentsabgeordneten Marta Fascina im Kurzurlaub auf Sardinien. Sie ist im selben Jahr geboren wie Berlusconis Enkelin. Von seiner vorherigen Lebensgefährtin Francesca Pascale, 35, hatte er sich im Januar nach zehn Jahren Beziehung getrennt.