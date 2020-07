Im Fall der verschwundenen Madeleine McCann hat die Polizei mit der Durchsuchung einer Kleingarten-Parzelle in Hannover begonnen. Der Einsatz stehe im Zusammenhang mit den Ermittlungen wegen Mordes gegen den verdächtigen 43-jährigen Deutschen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Was in dem Kleingarten gesucht werde, sagte sie nicht.

Über den Polizeieinsatz, bei dem auch ein Mini-Bagger benutzt wurde, hatte zuerst die Hannoversche Allgemeine Zeitung berichtet.

Der in Kiel inhaftierte 43-Jährige steht im Verdacht, 2007 die dreijährige Britin Madeleine "Maddie" McCann aus einer Ferienanlage in Praia da Luz an Portugals Südküste entführt zu haben. Der Mann verbüßt bereits eine längere Haftstrafe und sei unter anderem auch wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilt worden. Ihre Eltern stießen nach dem Verschwinden des Kindes eine jahrelange Suchaktion an, die bis heute andauert.