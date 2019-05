10. Mai 2019, 13:03 Uhr Los Angeles "In so einem Haus, in so einer Gegend"

Das Police Departement von Los Angeles (LAPD) hat im Anwesen eines Nobelviertels eine große Menge illegaler Waffen gefunden.

Besitzerin der Villa ist die frühere Geliebte des Miliardärs Gordon Getty.

Offenbar hat ein Geschäftspartner von ihr die Villa für illegalen Waffenhandel genutzt.

Von Jürgen Schmieder , Los Angeles

111 North Beverly Glenn Boulevard ist eine Adresse in Los Angeles, die bei keiner Promi-Safari fehlen sollte. Sie liegt im so genannten Platinum Triangle (Beverly Hills, Bel Air, Holmby Hills). Hier wohnen die Reichen und die Schönen. Aus vorbeifahrenden Bussen können Touristen die prächtigen Anwesen bestaunen: das des Künstlerpaars Jay-Z und Beyoncé etwa, des Tesla-Gründers Elon Musk oder das von Schauspieler Charlie Sheen. Bei Anwesen 111 North Beverly Glenn Boulevard allerdings hat nun kein Touristenbus Halt gemacht, sondern die Polizei - für eine Razzia. Mehr als 1000 Schusswaffen und Munition wurden dabei sichergestellt.

"Es ist unvorstellbar, dass jemand derart viele Waffen hortet - in so einem Haus, in so einer Gegend", sagt Chris Ramirez vom Los Angeles Police Department (LAPD). Die Ermittler haben bei der Hausdurchsuchung nicht nur Gewehre, Pistole, Sturmwaffen und die dazu gehörende Munition gefunden, sondern auch diverse Werkzeuge und Utensilien, diese Waffen selbst herzustellen.

Das LAPD hatte einen anonymen Tipp erhalten, dass jemand von diesem Haus und von einem Anwesen im Stadtzentrum von Los Angeles aus einen illegalen Waffenhandel betreiben würde. "Wir wussten nicht, dass es so viele sein würden, sie lagen überall im Haus verstreut rum, in jedem Zimmer und in den Gängen", sagt Ramirez: "Das ist schon ein ordentlicher Haufen."

Wer also steckt hinter dem Waffenlager inmitten der Star-Villen. Die 750-Quadratmeter-Villa gehört einer Person, die im Platinum Triangle keineswegs eine Unbekannte ist: Laut Gerichtsunterlagen heißt die Besitzerin Cynthia Beck. Sie war einst die Geliebte des heute 85-jährigen Milliardärs Gordon Getty - im Jahr 1999 gab es einen Society-Skandal, als herauskam, dass Getty, Sohn des Öl-Magnaten J.Paul Getty und Komponist von Opern wie The Canterville Ghost, der Vater von Becks Töchtern Nicolette, Kendalle and Alexandra ist. Die Affäre galt lange als eines der am besten gehüteten Geheimnisse der Stadt.

Auf der Aservatenliste der Ermittler stehen über 1000 Lang- und Kurzwaffen und zugehörige Munition. (Foto: AFP)

Im Zentrum der Waffen-Ermittlungen jedoch steht Becks Geschäftspartner, der Immobilienmakler Girard Saenz. Er ist am Mittwoch verhaftet und einen Tag später gegen eine Kaution von 50 000 Dollar freigelassen worden. In Los Angeles und San Francisco vermittelt er Luxusimmobilien. Und er besitzt eine Lizenz zum Waffenhandel. Ihm wird nun vorgeworfen, die gefundenen Gewehre und Pistolen illegal hergestellt und vertrieben zu haben.

Die Frage ist nun, inwiefern Beck in die mutmaßlich illegalen Waffengeschäfte verwickelt war. Sie lebt überaus zurückgezogen, es gibt außer der Affäre mit Getty kaum Informationen über sie - und wenn, dann sind es eher skurrile Nachrichten. Ihr gehört zum Beispiel eine weitere Villa, in Malibu (mit gemeinsamer Auffahrt zum Anwesen des einstigen Tennisspielers John McEnroe), die derart heruntergekommen ist, dass sie darüber zu einer Touristen-Attraktion geworden ist. Fotos von Beck gibt es kaum. Die Polizei vermutet, dass sie sich derzeit in Europa aufhält. Um mehr über ihre mögliche Verstrickung in die Vorgänge in 111 North Beverly Glenn Boulevard in Erfahrung zu bringen, muss die Polizei Beck also erst einmal ausfindig machen.