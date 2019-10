Nachdem ein Mann mit einem gestohlenen Lkw in Limburg in mehrere Autos gefahren ist, hat die Polizei ihre Untersuchung vor Ort abgeschlossen. Der Lastwagen sei abgeschleppt, die Kreuzung weitgehend geräumt worden, sagte ein Polizeisprecher am frühen Dienstagmorgen.

Ob der Mann den schweren Laster versehentlich oder mit Absicht in die Autos steuerte, ist weiter offen. Bundesinnenminister Horst Seehofer zufolge seien die Hintergründe noch unklar. Auf die Frage nach möglichen Hinweisen auf einen Terroranschlag sagte der CSU-Politiker am Rande eines EU-Innenministertreffens in Luxemburg: "Da wird ermittelt und ich kann Ihnen zur Stunde noch nicht sagen, wie diese Tat zu qualifizieren ist." Ähnlich äußerte sich die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, die in dem Fall ermittelt. Es sei noch zu früh für Wasserstandsmeldungen, sagte Alexander Badle.

Derzeit kommt es in #Limburg zu einem größeren Polizeieinsatz:https://t.co/FvSksHUQp3



Bitte beachtet: Der Tatverdächtige wurde festgenommen, unsere Ermittlungen laufen - bitte haltet euch mit Spekulationen zurück. Trolle oder wilde Spkulationen braucht niemand. pic.twitter.com/VbTWplHDlS — Polizei Westhessen (@Polizei_WH) October 7, 2019

Der Fahrer befindet sich einem Polizeisprecher zufolge in Polizeigewahrsam. Ob er sich zu seinem Motiv geäußert hat, darüber gab es noch keine Informationen. Der Lastwagen wird in einem Polizeigebäude weiter untersucht.

Der Lkw war am Montagabend an einer Ampel im hessischen Limburg auf acht Fahrzeuge aufgefahren. Er war zuvor in unmittelbarer Nähe des Schauplatzes gestohlen worden. Die Auswertung der Angaben aller Rettungsdienste habe ergeben, dass neun Menschen leicht verletzt wurden, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Sieben Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht, einer sei ambulant versorgt worden. Auch der Fahrer des Lkw sei leicht verletzt worden. Zuvor hieß es, es habe 17 Verletzte gegeben. Der Sprecher wies zudem ausdrücklich darauf hin, dass kursierende Meldungen von Toten oder Schwerverletzten nicht der Wahrheit entsprächen.

Einem Bericht der Frankfurter Neuen Presse zufolge soll der Mann den Laster gekapert und die Autos mit Absicht gerammt haben. Die Polizei bestätigte diese Darstellung nicht.

Polizei: Es gibt keine Nachrichtensperre

Auf die Frage von Medienvertretern, ob es sich um einen terroristischen Anschlag handeln könnte, hatte ein LKA-Sprecher am Montagabend gesagt: "Wenn solche Ereignisse passieren, dann ist es Aufgabe der Polizei, natürlich in sämtliche Richtungen alle Möglichkeiten im Blick zu haben. Genau das machen wir. Und wir schließen momentan überhaupt nichts aus."

Die Polizei warnte wiederholt vor Spekulationen. "Wir geben heraus, was gesichert ist und nicht, was jemand gehört haben will", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Westhessen. Er widersprach Spekulationen, wonach eine "Nachrichtensperre" vonseiten der Behörden herrsche. Zudem riefen die Ermittler Zeugen auf, sich zu melden, wenn sie etwas gesehen haben, Videos oder Bilder haben, die mit den Geschehnissen im Zusammenhang stehen.