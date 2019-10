LKW kracht in mehrere Autos - 17 Verletzte

Die Unfallstelle in Limburg

Ein Lastwagen ist am Montagabend an einer Ampel im hessischen Limburg auf mehrere Fahrzeuge aufgefahren. 17 Menschen seien verletzt worden, teilte die Polizei mit. Eine Person sei "sehr schwer verletzt und in kritischem Zustand", sagte ein Sprecher des Landeskriminalamtes (LKA). Der Fahrer des Lasters wurde festgenommen, auch er wurde laut Polizei verletzt.

Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst noch völlig unklar. Zur Frage von Medienvertretern, ob es sich um einen terroristischen Anschlag handeln könnte, sagte der LKA-Sprecher: "Wenn solche Ereignisse passieren, dann ist es Aufgabe der Polizei, natürlich in sämtliche Richtungen alle Möglichkeiten im Blick zu haben. Genau das machen wir. Und wir schließen momentan überhaupt nichts aus." Die Polizei ist sich zumindest bislang sicher, dass der LKW vor dem Unfall gestohlen wurde, nicht weit von dem Unfallort entfernt.

Derzeit kommt es in #Limburg zu einem größeren Polizeieinsatz:https://t.co/FvSksHUQp3



Bitte beachtet: Der Tatverdächtige wurde festgenommen, unsere Ermittlungen laufen - bitte haltet euch mit Spekulationen zurück. Trolle oder wilde Spkulationen braucht niemand. pic.twitter.com/VbTWplHDlS — Polizei Westhessen (@Polizei_WH) October 7, 2019

Mehrere Menschen seien in Autos eingeklemmt worden, sagte ein Polizeisprecher. Außer dem Lastwagen seien weitere acht Fahrzeuge in den Vorfall verwickelt gewesen. Einem Bericht der "Frankfurter Neuen Presse" zufolge soll der Mann den Laster gekapert und die Autos mit Absicht gerammt haben. Die Polizei bestätigte diese Darstellung nicht.

Polizei: Es gibt keine Nachrichtensperre

Die Polizei warnte wiederholt vor Spekulationen über den Hintergrund des Vorfalls. "Wir geben heraus, was gesichert ist und nicht, was jemand gehört haben will", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Westhessen. Der Sprecher widersprach Spekulationen, wonach eine "Nachrichtensperre" vonseiten der Behörden herrsche.

Der Ort des Vorfalls wurde weiträumig abgesperrt. Noch Stunden später stand der große Lastwagen da. Trümmerteile und ausgelaufene Flüssigkeit waren zu sehen. Der Lkw trug den Aufdruck einer Logistikfirma.