Elisabeth II., 94, Monarchin, gibt es nun auch in Bronze. Eine lebensgroße Skulptur zeigt die Königin ein wenig ernst schauend mit Hut, Mantel und Handtasche. Das Kunstwerk steht auf dem Grundstück des Government House der Stadt Adelaide. "Es könnte ziemlich alarmierend sein, sie plötzlich vor dem Fenster zu sehen - man könnte denken: 'Grundgütiger, ist sie unerwartet angereist?'", sagte die Königin, die auch Staatsoberhaupt von Australien ist, amüsiert bei einem am Montagabend veröffentlichten Videotelefonat mit führenden Politikern des Bundesstaates South Australia. Die Königin hatte dem Bildhauer Robert Hannaford vor der Pandemie in Großbritannien Modell gestanden.

Smudo, 52, Hip-Hopper und Pandemiebekämpfer, sieht das von ihm mitentwickelte System "Luca" als einen der Schlüssel, um das gesellschaftliche Leben wieder hochzufahren. "Ich bin davon überzeugt, dass 'Luca' uns in Kombination mit Testungen, der Corona-App und den AHA-Regeln in ein immer normaleres Leben führen wird", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Michael Schmidt heißt, wirbt derzeit bei Behörden und Politikern um sein System der Kontaktnachverfolgung. Mit dem System einer App und verschlüsselten QR-Codes könnten etwa Besucher von Restaurants oder Kinos digital einchecken. Das "Luca"-System könnte bei den Beratungen von Bund und Ländern an diesem Mittwoch in Berlin zur Sprache kommen.

Lady Gaga, 34, Hundebesitzerin, hat offensichtlich ein gutes Verhältnis zu ihrem Personal. Nachdem die Sängerin ihren Dogwalker Ryan Fischer als "Held" gelobt hatte, bedankte der sich auf Instagram bei dem Popstar und bei Freunden und Familie für deren Unterstützung. Bei einem Überfall, bei dem in der vergangenen Woche zwei Hunde der Sängerin geraubt worden waren, war Fischer nach eigener Aussage nur knapp dem Tod entronnen. Nach Angaben von Fischers Familie rechnen die Ärzte mit einer vollständigen Genesung des Mannes. Der Raub ereignete sich während eines Rom-Besuchs von Lady Gaga, die sich laut Medienberichten für Dreharbeiten dort aufhalten soll.

Kevin Nikodem, 28, Elektroniker, reist gerne in die Vergangenheit. Sein kleines Zechenhaus in Datteln im Ruhrgebiet sieht aus wie in den 50er-Jahren. Dort liegen inzwischen auch 40 000 Schlager-Schallplatten, die er auf einer alten Musiktruhe abspielt. Auch seine anderen Elektrogeräte stammen aus der Zeit des Wirtschaftswunders. Die Vorliebe für diese zurückliegende Zeit begründet er damit, sich "nach dem Zusammenhalt, nach der Harmonie, auch nach der Bescheidenheit" von damals zu sehnen.