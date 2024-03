Detailansicht öffnen (Foto: DIMITRIOS KAMBOURIS/Getty Images via AFP)

Ewan McGregor, 52, und seine Frau Mary Elizabeth Winstead, 39, beide Schauspieler, lassen sich für gemeinsame Sexszenen von einem Intimitätskoordinator beraten. Es gehe ja auch um die Crew, "und es ist seltsam, vor Leuten nackt zu sein, es ist seltsam, vor der Kamera intim zu sein", sagte McGregor dem britischen Magazin Radio Times. "Wenn man eine Tanzszene machen würde, hätte man auch einen Choreografen." In der Miniserie "Ein Gentleman in Moskau" ist das Paar, das seit 2022 verheiratet ist, gemeinsam zu sehen.

Detailansicht öffnen (Foto: Joe Maher/Getty Images)

Nicola Coughlan, 37, Schauspielerin, hasst Eitelkeit auf der Leinwand. Die Irin spielt in der Serie "Big Mood" die depressive Dramatikerin Maggie, dafür sei es entscheidend gewesen, "hässlich und unordentlich" auszusehen, sagte sie der BBC. "Ich denke immer, dass wir als Schauspieler das Privileg haben, zu Veranstaltungen auf dem roten Teppich zu gehen, uns schick zu machen." Ihrer Meinung nach sollte sich das aber auf solche Events und das Privatleben beschränken, bei den Dreharbeiten habe das nichts verloren. Das Publikum sei klug, es spüre Authentizität. Als Maggie ist sie hauptsächlich im Pyjama zu sehen. "Es gab Momente, in denen ich mich selbst ansah und dachte: Gott, ich sehe wirklich schlecht aus. Aber ich habe mich sehr wohlgefühlt."

Detailansicht öffnen (Foto: DIA DIPASUPIL/Getty Images via AFP)

Jake Gyllenhaal, 43, Schauspieler, hilft sich mit Sport. "Egal, was in meinem Tag passiert ist, egal, was in meinem Leben passiert ist, das Training hat mir immer auf die eine oder andere Weise geholfen, das zu überstehen", sagte er der Zeitschrift Men's Health. Daher versuche er immer, Rollen zu finden, die es ihm ermöglichten, körperlich fit zu bleiben. "Das bedeutet, dass ich nicht nur recherchiere und intellektuell hart arbeite, sondern mich auch um den körperlichen Teil der Schauspielerei kümmere." Sport sei für ihn schon seit seiner Kindheit ein Lebensstil gewesen.

Detailansicht öffnen (Foto: Christian Charisius/dpa)

Sky du Mont, 76, Schauspieler, hat keine Angst vor künstlicher Intelligenz. "Computer und alles Mögliche - solche Sachen liebe ich. Selbst KI, die unseren Beruf und viele andere Dinge sehr verändern wird, macht mir keine Angst", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Auf Gefahren durch KI-Manipulationen angesprochen, antwortete der in Hamburg wohnende Vater dreier Kinder: "Wir werden damit leben. Als die ersten Computer kamen, haben auch viele gesagt: "Teufelswerk". Und heute geht es gar nicht mehr ohne."