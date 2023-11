Katie Melua , 39, Sängerin, hat schon mal ihr Baby verwechselt. Auf die Frage nach ihrem peinlichsten Moment sagte die in Georgien geborene Britin dem Guardian : "Achtundvierzig Stunden nach der Geburt schickte ich ein Bild, das mir jemand von seinem Baby geschickt hatte, an eine WhatsApp-Gruppe, weil ich dachte, es sei mein Sohn." Die beiden hätten sich irgendwie ähnlich gesehen. "Beschämend." Melua lebt mit ihrem Partner und dem gemeinsamen Baby in London.

Detailansicht öffnen (Foto: Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP)

Taylor Swift, 33, Sängerin, beendet ihr Versteckspiel. Seit Wochen rätseln Fans, ob sie und Travis Kelce, 34, Football-Profi, denn nun ein Paar sind. Die beiden hatten immer wieder solche Andeutungen gemacht, und Swift war bei Kelces Einsätzen für die Kansas City Chiefs mit dessen Eltern im Stadion gesichtet worden. Nun ist es offiziell: Aus Buenos Aires gibt es das erste Kussfoto der beiden nach einem Konzert. Zuvor hatte die Sängerin auf der Bühne eine Zeile ihres Songs in eine Liebeserklärung an ihn umgedichtet. "Karma ist der Typ von den Chiefs, der direkt zu mir nach Hause kommt", sang sie nach einem Bericht des People-Magazins.

Detailansicht öffnen (Foto: Urs Flueeler/dpa)

Chris de Burgh, 75, Sänger, würde heute eine Karriere in der Musikbranche schwer fallen. "Das Musikgeschäft hat sich grundlegend verändert. Es würde mir sehr schwerfallen, jetzt fünf Jahre zu schaffen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Er glaube nicht, dass viele Menschen, die heute in der Musikbranche anfingen, dort mehr als ein paar Jahre überleben würden. Heutzutage sei viel Geld für Promotion nötig. Allen, die in das Geschäft einsteigen, rät der Ire: "Du kannst nur erfolgreich sein, wenn du das Scheitern verstehst. Man muss wissen, wie es ist, nach Hause zu gehen und sich völlig zerstört zu fühlen, weil alle Träume zerplatzt sind." Wichtig sei, sich dann aufzurappeln und weiterzumachen.

Detailansicht öffnen (Foto: David Davies/dpa)

Gordon Ramsay, 57, Koch, hat seine Familienplanung abgeschlossen. "Drei Jungs, drei Mädchen... Alles erledigt", schrieb der Brite bei Instagram. Dazu zeigte er Fotos aus dem Krankenhaus mit Ehefrau Tana, 49, und dem kleinen Jesse James Ramsay. "Ein weiteres Bündel Liebe für die Ramsay-Brigade", hieß es weiter. Der Neugeborene sei ein "7 Pfund und 10 Unzen schwerer Whopper". Umgerechnet entspricht das 3,46 Kilogramm. Ramsay, dem weltweit Dutzende Restaurants gehören, ist seit 1996 mit der Kochbuchautorin Tana verheiratet. Seine älteste Tochter Megan ist bereits 25 Jahre alt und arbeitet für die Londoner Polizei.

Detailansicht öffnen (Foto: Tobias Hase/dpa)

Guido Cantz, 52, Comedian, hat als Messdiener seinem Sohn geholfen. Dem Bonner General-Anzeiger verriet der Autor und Moderator, er habe sich beim vergangenen Pfingstfest in seiner Gemeinde in Köln-Porz spontan zum Dienst am Altar gemeldet, weil außer seinem Sohn kein anderer Messdiener anwesend war. "Ich habe mir das Messdienergewand übergezogen und mit Paul am Altar gekniet. Das war sehr schön", so Cantz. Er finde es sehr schade, dass die Kirche es verpasse, junge Leute mitzunehmen.