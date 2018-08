15. August 2018, 01:51 Uhr Katholische Kirche in den USA Priester missbrauchten mehr als 1000 Kinder

Mehr als 300 katholische Geistliche haben in den vergangenen Jahrzehnten mehr als 1000 Kinder sexuell missbraucht, wie eine Untersuchung im Bundesstaat Pennsylvania herausfand.

Die Dunkelziffer könnte jedoch größer sein, vermuten die Ermittler.

Kirchenobere deckten die Täter jahrzehntelang.

Von Beate Wild , Austin

Die katholische Kirche steht einmal wieder im Zentrum eines großen Missbrauchsskandals. Mehr als 300 katholische Geistliche, unter ihnen zahlreiche Bischöfe, sollen in den vergangenen Jahrzehnten mehr als 1000 Kinder sexuell missbraucht haben. Das hat eine umfassende Untersuchung im US-Bundesstaat Pennsylvania herausgefunden.

Das Ausmaß des Missbrauchs könnte jedoch noch viel größer sein, teilten die Ermittlungsbehörden mit, die am Dienstag ihren Bericht vorlegte. Es seien zahlreiche Akten verschwunden, zudem hätten viele mutmaßliche Opfer nicht aussagen wollen. "Wir vermuten, dass die tatsächliche Zahl der Opfer in die Tausende geht", so die Ermittler.

Der 1400 Seiten lange Untersuchungsbericht stützt sich auf dutzende Zeugenaussagen und eine halbe Million Seiten kircheninterner Dokumente. Zu den jüngsten Vorfällen zählen zwei Priester, die innerhalb der vergangenen zehn Jahre Kinder missbraucht haben. Fast alle anderen Fälle seien jedoch mittlerweile verjährt.

Mit Hilfe von Alkohol und Pornografie gefügig gemacht

Der Bericht stürzt die katholische Kirche in den USA in eine erneute Krise. Bereits 2002 hatte die Tageszeitung The Boston Globe einen großen Missbrauchsskandal durch Geistliche aufgedeckt. Der Eklat wurde 2015 mit dem Titel "Spotlight" fürs Kino verfilmt.

Die meisten Opfer in Pennsylvania waren der Untersuchung zufolge Jungen, viele von ihnen hatten noch nicht das Alter der Pubertät erreicht. Die Täter hätten die Minderjährigen oftmals mit Hilfe von Alkohol und Pornografie gefügig gemacht. Kinder seien angefasst oder vergewaltigt worden.

In einem Fall hatte ein Priester ein junges Mädchen in einem Krankenhaus vergewaltigt, nachdem ihr die Mandeln entfernt worden waren. Ein anderer Geistlicher schwängerte eine 17-Jährige, erzwang dann ihre Unterschrift auf einer Eheurkunde und veranlasste danach wieder die Scheidung. Trotzdem habe er im Kirchendienst bleiben dürfen, heißt es in dem Bericht.