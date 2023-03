Mutmaßliche Geiselnahme in Apotheke in Karlsruhe

In Karlsruhe gibt es einen Großeinsatz der Polizei. In einer Apotheke seien eine oder mehrere Geiseln genommen worden, sagte ein Sprecher.

Die Polizei stehe in Kontakt zum Täter oder den Tätern. Das Gebiet rund um den Tatort wurde großflächig abgesperrt.

In Karlsruhe ist die Polizei wegen einer mutmaßlichen Geiselnahme in einem Großeinsatz. Gegen 16.30 Uhr gingen die ersten Notrufe ein. In einer Apotheke sind wohl eine oder mehrere Geiseln genommen worden. Die Polizei zieht laut Informationen der Deutschen Presse Agentur auch Stunden später immer noch mehr Einsatzkräfte zusammen.

Man stehe im Kontakt zu dem mutmaßlichem Geiselnehmer oder den Geiselnehmern, sagte ein Sprecher der Polizei. Angaben zur Zahl der Geiseln oder Täter machte die Polizei aus einsatztaktischen Gründen nicht. Es gebe nach aktuellem Stand keine Gefährdung für die Bevölkerung.

Der Tatort befindet sich mitten in der Innenstadt an der Ettlinger Straße, einer der Hauptstraßen von Karlsruhe. Die Einsatzkräfte sperrten das Gebiet weiträumig ab und rief die Menschen dazu auf, das Einsatzgebiet zu meiden. Für Anwohnerinnen und Anwohner wurde eine Anlaufstelle eingerichtet. Auf der Straße waren zahlreiche Einsatzwagen von Polizei und Rettungsdienst zu sehen.

Die Karlsruher Messe sagte wegen der Lage zwei Abendveranstaltungen kurzfristig ab. Ein Event mit Hundetrainer Martin Rütter sowie ein Meisterkonzert seien betroffen, sagte eine Sprecherin der Messe am Freitag auf Anfrage der dpa.