In der Provinz Nova Scotia an der Ostküste Kanadas hat ein Mann während eines Amoklaufs mindestens zehn Menschen getötet. Unter den Opfern ist auch eine Polizistin, wie die Polizei in einer Pressekonferenz mitteilte. Die Ermittlungen befänden sich in einer frühen Phase, sagte Chief Superintendent Chris Leather. Der mutmaßliche Täter, ein 51-jähriger Mann, konnte am Sonntagmittag von der Polizei an einer Tankstelle nordwestlich von Halifax gestellt werden. Er sei dabei getötet worden. Zuvor hatte sich eine stundenlange Verfolgungsjagd abgespielt.

Die Opfer seien an mehreren Tatorten in der Atlantik-Provinz im Osten Kanadas gefunden worden. In einem Wohnhaus seien die Ermittler bereits in der Nacht zum Sonntag auf mehrere Tote gestoßen. Leather sprach von einer "chaotischen" Szene. An anderen Stellen seien Feuer auf Grundstücken gelegt worden.

Zu dem Motiv des Schützen machten die Ermittler zunächst keine Angaben. Leather zufolge deutete vieles darauf hin, dass der tatverdächtige Mann das Blutbad plante, dabei aber auch Menschen, die er nicht kannte, Opfer wurden.

Schon in der Nacht zum Sonntag hatte die Royal Canadian Mounted Police Berichte über einen bewaffneten Angreifer erhalten. Anwohner wurden aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben und ihre Türen abzuschließen. Später seien Schüsse gefallen.

Die Tat ereignete sich in der Kleinstadt Portapique in der Provinz Nova Scotia. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. Der kanadische Regierungschef Justin Trudeau sprach von einer "schrecklichen Situation".

In Kanada ist privater Waffenbesitz durchaus üblich. Weltweit rangiert es mit 34,7 Waffen pro 100 Einwohner auf Platz fünf. In den USA, Platz eins im Ranking, kommen auf 100 Einwohner 120,5 Waffen. Amokläufe sind Kanada dennoch selten. Zuletzt gab es vermutlich eine ähnliche hohe Zahl an Opfern 1989, als ein Schütze an der Polytechnischen Hochschule von Montreal 14 Frauen erschoss.