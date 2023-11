Diesmal war es kein Wildschwein, sondern wirklich ein Raubtier: In der italienischen Hafenstadt Ladispoli hat am Wochenende ein aus einem Zirkus ausgebrochener Löwe stundenlang für Aufregung gesorgt. Das Raubtier streunte am Samstagnachmittag durch die Straßen der 40 000-Einwohner-Stadt im Norden von Rom. Bürgermeister Alessandro Grando mahnte die Bevölkerung zu "höchster Vorsicht".

Er verhängte sofort eine Art Ausgangssperre. "Ein Löwe ist aus dem Zirkus entkommen. Das Zirkuspersonal ist dabei, ihn einzufangen", erklärte er. Die Menschen sollten am besten daheim oder an einem sicheren Ort bleiben. Viele Anwohner verbarrikadierten sich daraufhin in ihren Häusern und Wohnungen. Manche saßen vorübergehend in ihren Autos fest.

Im Internet kursierten Videos, die zeigen, wie das Tier gemächlich durch die Straßen der Hafenstadt und über die Bürgersteige stolziert. "Schau, wie groß er ist, er ist riesig", hört man einen Anwohner sagen, der offenbar vom Fenster seines Hauses aus den Löwen filmte, der von der Straße aus immer wieder in Gärten schaut. "Kinder, geht nicht aus dem Haus", ruft er, während eine Frau immer wieder zu hören ist mit den Worten: "Oh Gott, oh Gott!" Auf einem anderen Video ruft eine Frau nur: "Madonna santa! Mamma mia!"

Kimba, der alte Löwe, sei "ganz lieb", sagt der Zirkus

Später wurde das Tier in einem Schilfgürtel in der Umgebung von Ladispoli gesichtet. Am Abend gelang es dann Polizei und Zirkuspersonal, den Löwen ausfindig zu machen und ihm eine Betäubungsspritze zu versetzen, wie der Bürgermeister mitteilte. Der Löwe schlief nach einigen Minuten ein und wurde schließlich zurück in den Zirkus gebracht.

Der Zirkus "Rony Roller" geht von "Sabotage" aus, wie italienische Medien nun schreiben. Jemand habe den Käfig geöffnet - der Zirkusbetreiber wird zitiert mit den Worten, Kimba, der alte Löwe, sei "ganz lieb". Tierschützer hingegen kündigten sogleich einen Protest an, dem Zirkus müsse die Lizenz entzogen werden.

Fest steht: Ob lieb oder nicht, in diesem Fall ging es tatsächlich um ein Raubtier. Auch im Süden Berlins war im Sommer 30 Stunden lang nach einer angeblichen Löwin gesucht worden - bis Videoanalysen ergaben, dass es sich wohl um ein Wildschwein handelte.