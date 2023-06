Dutzende Tote bei Zugunglück in Indien

In Indien sind am Freitagabend Dutzende Menschen bei einem schweren Zugunglück ums Leben gekommen. Die Nachrichtenagentur PTI und "India Today" meldeten 70 Tote, andere Medien nannten Zahlen zwischen 30 und50. Mehrere Hundert Menschen seien verletzt worden, hieß es weiter. Die Rettungsarbeiten fanden im Dunkeln statt. Bei dem Unglück seien zwei Personenzüge sowie ein Güterzug involviert gewesen, teilte laut "Times of India" ein hochrangiger Behördenmitarbeiter von Odisha mit. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar.

Rund 50 Krankenwagen sollen nach Behördenangaben vor Ort sein. Auf Videos war zu sehen, wie Helfer versuchten, Passagiere aus umgekippten Waggons zu retten. Ein Augenzeuge sagte dem örtlichen Fernsehsender NDTV, dass er überall Körperteile von Menschen gesehen habe. Er sei aufgewacht, als sein Zug entgleiste. "10 bis 15 Menschen fielen auf mich. Meine Hände und mein Hals wurden verletzt", berichtete der Augenzeuge.

Premierminister Narendra Modi twitterte: "Erschüttert vom Zugunglück in Odisha. In dieser Stunde der Trauer sind meine Gedanken bei den trauernden Familien." Das Büro des Premiers kündigte eine Entschädigung für die Angehörigen der Toten von je 200 000 Rupien (2267 Euro) an. Verletzte sollen demnach je 50 000 Rupien (567 Euro) bekommen.