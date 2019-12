Ein Dreivierteljahr nach einer Gruppenvergewaltigung in Nordindien ist das Opfer auf dem Weg zu einer Anhörung vor Gericht laut indischen Medienberichten in Brand gesteckt und lebensgefährlich verletzt worden.

Die junge Frau sei am Donnerstagmorgen unterwegs zum Bahnhof gewesen, als fünf Männer sie auf ein Feld gezerrt, mit Benzin übergossen und angezündet hätten, meldete die Zeitung India Today. Hinter dem Mordanschlag werden die mutmaßlichen Vergewaltiger vom März vermutet. Augenzeugen hätten die in Flammen stehende Frau gesehen und die Polizei gerufen, die alle Angreifer habe festnehmen können.

Nach der Gruppenvergewaltigung vor zehn Monaten, nach der die junge Frau Anzeige erstattet hatte, waren demnach nur drei von fünf Tätern gefasst worden. Zwei der mutmaßlichen Vergewaltiger sollen nach Aussagen des Opfers zu den Angreifern vom Donnerstag gehören, wie die Times of India meldete.

Ärzte sprechen von 90-prozentigen Verbrennungen

Die Polizei habe die 23-Jährige mit schwersten Verletzungen und in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht. bislang ist unklar, ob die Frau überlebt. Medienberichten zufolge sprechen die Ärzte davon, dass sie bis zu 90 Prozent verbrannt sei.

Brutale Vergewaltigungen und Mordanschläge auf aussagewillige Opfer sorgen in Indien immer wieder für Empörung. Auch eine Verschärfung der Gesetze 2013 hatte nach Einschätzung von Experten nicht die erhoffte abschreckende Wirkung. Im Jahr zuvor hatte die grausame Vergewaltigung und der Mord an einer Studentin in einem Stadtbus in Neu-Delhi zu wochenlangen Protesten mit der Forderung nach besserem Schutz für Frauen geführt.