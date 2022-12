Die Tat ereignete sich in der Gemeinde Illerkirchberg im Osten Baden-Württembergs.

Ein Mann hatte zwei Kinder am Morgen in Illerkirchberg bei Ulm attackiert. Nun ist eine 14-Jährige ihren schweren Verletzungen erlegen.

Nach dem Angriff eines Mannes auf zwei Kinder in Illerkirchberg bei Ulm ist eines der Mädchen gestorben. Die 14-Jährige erlag ihren schweren Verletzungen, wie ein Sprecher der Polizei am Montagnachmittag sagte. Die Tat hatte sich gegen 7.30 Uhr im Ortsteil Oberkirchberg des 5000-Einwohner-Ortes Illerkirchberg im Alb-Donau-Kreis ereignet. Ein Passant soll Polizei und Rettungskräfte alarmiert haben.

Die Polizei war dann mit einem Spezialeinsatzkommando am Tatort. Der mutmaßliche Täter flüchtete sich nach dem Angriff offenbar in ein Haus. Die Polizei traf dort drei Menschen an, die sie vorläufig festnahm. Die Ermittler gehen davon aus, dass unter ihnen auch der Täter ist.

Medienberichte, denen zufolge die Kinder mit einem Messer attackiert worden sein sollen, bestätigte der Polizeisprecher nicht. Außerdem dementierte er, dass die Tat mit einer benachbarten Grundschule in Zusammenhang stehe. Die beiden Mädchen seien nicht mehr im Grundschulalter.

Ob es eine Verbindung zwischen dem Verdächtigen und den beiden Opfern gibt, ist derzeit noch unklar. Die Beamten wollten die Festgenommenen nun befragen. Um wen es sich dabei konkret handelt, teilte die Polizei nicht mit. Auch ob der mutmaßliche Täter in dem Haus, in das er flüchtete, wohnt und ob er die anderen Menschen kennt, sei Teil der anstehenden Ermittlungen. Gleiches gelte für ein mögliches Motiv des Angreifers.

Das SEK sei inzwischen abgezogen, es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung, sagte der Polizeisprecher. Derzeit sind Expertinnen und Experten der Spurensicherung in dem Haus. Am Nachmittag will die Polizei die Öffentlichkeit über den Stand der Ermittlungen informieren.