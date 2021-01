An der Unfallstelle erinnern noch zwei Monate später Kerzen an die Opfer.

Ein 44-jähriger Mann fährt mitten in der Nacht in eine Gruppe von vier Fußgängern am Straßenrand. Weil er daraufhin flüchtet, verurteilt ihn das Heilbronner Landgericht wegen fahrlässiger Tötung und versuchten Mordes in zwei Fällen.