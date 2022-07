Von Anna-Lena Jaensch

Wehende Umhänge, fliegende Besen, epische Musik: Willkommen in Hogwarts, das Spiel beginnt! Quidditch ist eine Sportart aus dem Harry Potter-Universum, ein Wettkampf voller Magie und Nostalgie. Damit auch Nicht-Zauberer das erleben können, holten 2005 zwei US-amerikanische Studenten das Spiel aus der Fiktion in die Realität.

Mittlerweile rennen rund 600 Teams aus 40 Ländern mangels übernatürlicher Fähigkeiten mit einem Stock anstelle eines Besens zwischen den Beinen über Sportplätze und durch Parks und versuchen, den Schnatz zu fangen. In Joanne K. Rowlings Büchern handelt es sich dabei um einen goldenen Ball mit Flügeln, im echten Leben ist es ein Tennisball in einer Socke, den sich ein Spieler in seinen Hosenbund klemmt. Die Realität ist bisweilen eben nicht so magisch.

Das letzte bisschen Zauber verpufft nun aber aus ganz anderen Gründen. Quidditch, so heißt es in einem Statement des Internationalen Quidditchbunds, soll ab sofort nicht mehr den Namen des Harry Potter-Spiels tragen, sondern in Quadball umbenannt werden. Die Begründung holt selbst die fanatischsten Fans aus den Türmen von Hogwarts auf den Boden der Tatsachen zurück: Erstens ist da die Autorin, Joanne K. Rowling, der inzwischen Transphobie vorgeworfen wird und von der sich deswegen selbst Harry Potter-Stars wie Daniel Radcliffe und Emma Watson öffentlich distanzieren. In einer der wenigen Sportarten, in der gemischtgeschlechtlich trainiert und gespielt wird, sei eine solche Einstellung fehl am Platz, finden viele Mitglieder.

Stöcke statt Besen: Quidditch-WM 2016 in Frankfurt. (Foto: imago sportfotodienst/imago/Michael Schick)

Der zweite und wohl bedeutendere Grund für die Umbenennung ist die rechtliche Lage: Aktuell besitzt die US-amerikanische Filmgesellschaft Warner Bros die Urheberrechte für den Begriff Quidditch. Das schränkt die Sportart in ihrer Reichweite und Finanzierung ein, es finden sich kaum Sponsoren, die Spiele laufen normalerweise nicht im Fernsehen oder Radio. Mit dem neuen Namen sei dies vermutlich leichter möglich, erklärt Andy Marmer in einem Statement. Er ist der Vorsitzende des Namensänderungs-Komitees. Quadball kommt von lateinisch quattuor und bezieht sich auf die Anzahl der Volleybälle auf dem Feld.

Auch im Deutschen Quidditchbund wird nun über die Umbenennung beraten. Bislang stehe nicht fest, inwieweit auch andere im Spiel genutzte Begriffe wie Quaffel oder Bludger von der Änderung betroffen seien, heißt es auf deren Website. Der Quaffel ist ein Art Volleyball, mit dem Punkte erzielt werden können, indem er durch einen der Torringe der gegnerischen Mannschaft geworfen wird. Als Bludger werden Spieler bezeichnet, die ihre Gegner durch gezielte Tritte oder Würfe stören.

Doch wie viel Entfremdung vom Ursprung des Spiels ist nötig - und überhaupt möglich? Darüber sind sich die Spielerinnen und Spieler noch uneins, so klingt es beim Deutschen Quidditchbund. Eines sei aber sicher: "Es wird keinen deutschen Namen von Quadball geben." Aber den gab es beim Quidditch ja auch nicht.