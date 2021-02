Detailansicht öffnen (Foto: Rolf Vennenbernd/dpa)

Armin Maiwald, 81, Miterfinder der "Sendung mit der Maus", ist heimlicher Elefanten-Fan. Nicht die titelgebende Maus, sondern der blaue Dickhäuter sei sein Lieblingstier in der Kindershow, verriet der 81-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. "Weil der so schön klein und knubbelig ist. Und weil Elefanten angeblich so ein unendliches Gedächtnis haben. Sie sollen noch nach Jahrzehnten Menschen erkennen, die ihnen mal etwas Böses getan haben. So etwas finde ich gut", sagte Maiwald. Die "Sendung mit der Maus" feiert in diesem Jahr 50. Geburtstag. Der kleine Elefant stieß erst 1975 als Kumpan der Maus zu dem Format.



Gwen Stefani, 51, US-amerikanische Sängerin, ist keine Ersatzlehrerin für ihre Kinder. "Mein ältester Sohn erzählt mir ständig Dinge, von denen ich noch nie gehört habe. Letztens fragte er mich, ob ich wisse, warum man einen Herzinfarkt bekommt, und hat mir alles über Blutgerinnsel erzählt", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Die frühere No Doubt-Frontfrau ist seit mehr als fünf Jahren mit dem Country-Musiker Blake Shelton, 44, liiert. Die Corona-Zeit verbringen beide mit Stefanis drei Söhnen, die sie zusammen mit Ex-Mann Gavin Rossdale hat.



Henning Grentz, 46, in den USA lebender deutscher Unternehmer, lässt andere schwitzen. Weil in vielen Teilen der USA die Saunen und Dampfbäder dicht sind, ist die mobile auf einen Anhänger gebaute Mietsauna des Erfinders nun bis April fast durchgängig belegt. "Seit November ist die Sauna fast vollständig ausgebucht, ich komme selbst fast gar nicht mehr dazu, sie zu benutzen", sagt der gebürtige Schleswig-Holsteiner der Deutschen Presse-Agentur.



Demi Lovato, 28, US-amerikanische Sängerin, hat offenbar nur knapp überlebt. Sie postete einen Trailer für die Doku-Serie "Demi Lovato: Dancing with the Devil", in dem sie über ihre beinahe tödliche Drogenüberdosis 2018 spricht. Darin enthüllt die Musikerin, dass sie im Krankenhaus drei Schlaganfälle und einen Herzinfarkt hatte. Sie habe nach der Überdosis erst nichts sehen können und leide noch heute unter Spätschäden. Sie wolle nun offen über ihre emotionalen Probleme, vergangene Traumata und die eigenen Fehler nach dem frühen Ruhm sprechen.



Lourdes Leon, 24, Tochter der US-amerikanischen Sängerin Madonna, zeigt sich. Sie modelt für die neue Kampagne des Modedesigners Marc Jacobs, weil sie laut einem Statement der Marke "den jugendlichen Spirit und das kompromisslose Gefühl der Individualität perfekt verkörpert", den man transportieren wolle. Und so ist Leon mit pink gefärbtem Haar, oft leicht mürrischem Gesichtsausdruck und Haaren unter den Achseln zu sehen.