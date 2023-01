Was Großbritanniens Maskottchen in Rage bringt

Von Joachim Hentschel

Der Begriff Rockstar geht weit an dem vorbei, was der Sänger Rod Stewart heute in Großbritannien bedeutet. Er ist ein nationales Maskottchen, der Bürge einer versunkenen, verklärten Zeit, wie in Deutschland Thomas Gottschalk, Alice Schwarzer oder die Scorpions. Ein analoger Held, 78 Jahre alt, von dem keine größeren Impulse mehr ausgehen.