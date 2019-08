Bei einem Großbrand in einem Indoor-Spielplatz in Recklinghausen sind am Donnerstag Teile der Halle eingestürzt. "Das Gebäude brennt komplett und in voller Ausdehnung", sagte ein Polizeisprecher am Mittag. Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr gab es keine Verletzten, wie eine Sprecherin des Kreises Recklinghausen sagte.

Am Nachmittag war das Feuer größtenteils gelöscht. Die Brandursache war zunächst unklar. Das Feuer in der "KinderWelt" sei um kurz vor 11 Uhr gemeldet worden, sagte der Polizeisprecher. Die Decke des Indoorspielplatzes werde von Holzbalken getragen. Anwohner wurden dazu aufgerufen, wegen starker Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zum Löschen kamen auch Einsatzkräfte aus Herten, Castrop-Rauxel und Herne nach Recklinghausen.

Die Anlage sei am Morgen in Betrieb gewesen, nach ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte konnten aber alle Besucher das Gebäude rechtzeitig verlassen. Wie viele Besucher am Donnerstagvormittag dort waren, blieb zunächst offen. Die Anlage war am Morgen in Betrieb gewesen und es waren zwei Familien zu Gast. Sie und die Mitarbeiter des Indoorspielplatzes verließen bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr das Gebäude unverletzt, wie der Kreis Recklinghausen mitteilte.

Hier ein Video vom #Brand in #Recklinghausen, das uns ein Facebook-Nutzer zugeschickt hat. pic.twitter.com/CWlU7NxFc2 — Medienhaus Bauer (@MedienhausBauer) August 22, 2019

Brand in der Indoor-Spielhalle #Kinderwelt in #Recklinghausen. Die Rauchsäule konnten wir von unserem Küchenfenster im Süden von #Essen aus sehen. Gott sei Dank wurde wohl niemand verletzt.https://t.co/cWweGAUaYG pic.twitter.com/KMwKt0QORN — speybridge (@speybridge) August 22, 2019

Auf Twitter teilten mehrere Menschen Bilder des Großbrandes. Offenbar war die Rauchfahne bis in die nächsten Orte zu sehen. Laut der Homepage der "KinderWelt" hat der Indoor-Spielplatz eine Fläche von mehr als 4500 Quadratmetern. Zudem gibt es einen Außenbereich. In der Halle gibt es etwa Trampoline und eine Mini-Golf-Bahn.