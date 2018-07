23. Juli 2018, 23:20 Uhr Griechenland Waldbrände nahe Athen geraten außer Kontrolle

Waldbrände in Rafina in der Nähe von Athen.

In der Umgebung der griechischen Hauptstadt Athen sind zwei Waldbrände außer Kontrolle geraten.

In der Region haben Tausende Athener ihre Ferienwohnungen. Tausende Menschen flohen aus der Gegend. Sämtliche Straßen waren verstopft.

Zurzeit herrschen in Griechenland Temperaturen um die 40 Grad. Zudem wehen in der betroffenen Region Windböen der Stärke sieben.

Zwei große Waldbrände westlich und östlich von Athen sind außer Kontrolle geraten. Die Feuer waren so groß, dass Rauchwolken die griechische Hauptstadt erreichten und die Sonne verdunkelten. In der Region haben Tausende Athener ihre Ferienwohnungen. Auch in der Hafenstadt Rafina nordöstlich von Athen stiegen riesige Rauchwolken in den Himmel. Tausende Menschen flohen aus der Region. Sämtliche Straßen waren verstopft, wie das Fernsehen zeigte.

In Rafina wurde ein Toter gefunden, sagte ein Vertreter des Katastrophenschutzes. 25 Menschen seien mit teils schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. An einem Strand wurden Badegäste vom Feuer eingeschlossen und mussten mit einem Boot gerettet werden. Griechenland habe andere Länder der EU um Hilfe gebeten, sagte eine Feuerwehrsprecherin. Ministerpräsident Alexis Tsipras verkürzte eine Auslandsreise, um bei der Koordinierung des Kampfes gegen die Flammen zu helfen.Tsipras ordnete an, dass Feuerwehren anderer Regionen sowie das Militär nach Athen zur Hilfe eilen, berichtete das Staatsradio.

Bürgermeister der betroffenen Regionen sagten Reportern vor Ort, es seien mehr als 200 Häuser und Hunderte Autos allein im Osten Athens zerstört oder beschädigt worden. Mehrere Kinder-Zeltlager mussten im Osten Athens evakuiert werden. Die Feuerwehrleute kämpften am Abend in bewohntem Gebiet im Osten Athens gegen die Flammen, wie übereinstimmend TV-Sender zeigten. Feuerwehr, freiwillige Helfer und das Militär müssen nach dem Einbruch der Dunkelheit ohne die Hilfe von Löschflugzeugen und Hubschraubern auskommen.

Zurzeit herrschen in Griechenland Temperaturen um die 40 Grad. Zudem wehen in der betroffenen Region Windböen der Stärke sieben. "Es ist das sogenannte schlimmste Szenario eingetreten", sagte der Chef des griechischen Zivilschutzes Giannis Kapakis. Der Brand tobe in einem dicht mit Pinien bewaldeten Gebiet, und überall gibt es Ferienhäuser. Strom, Telefon und Internet fielen in einigen Regionen aus. Wegen der starken Rauchbildung wurden die Autobahn und die Bahnverbindung zwischen Athen und Korinth geschlossen, teilte die Verkehrspolizei mit. "Es wird eine lange Nacht werden", sagte ein Feuerwehrmann im Fernsehen.