24. Juli 2018, 03:38 Uhr Griechenland Waldbrände nahe Athen außer Kontrolle - mehr als 20 Tote

In der Region nahe der griechischen Hauptstadt, in der die Feuer wüten, haben Tausende Athener ihre Ferienwohnungen.

In der Umgebung der griechischen Hauptstadt Athen sind zwei Waldbrände außer Kontrolle geraten.

Es gibt Tote und Dutzende Verletzte.

In der Region haben Tausende Athener ihre Ferienwohnungen. Tausende Menschen flohen aus der Gegend. Sämtliche Straßen waren verstopft.

Zurzeit herrschen in Griechenland Temperaturen um die 40 Grad. Zudem wehen in der betroffenen Region Windböen der Stärke sieben.

Die außer Kontrolle geratenen Waldbrände nahe Athen haben bislang mindestens 20 Menschen das Leben gekostet. Das sagte Regierungssprecher Dimitris Tzanakopoulos in der Nacht zu Dienstag im griechischen Fernsehen. Sowohl die Küstenwache, als auch das Gesundheitsministerium meldeten Opfer. Und die Zahl der Toten durch die verheerenden Feuer könnte weiter steigen: Mehr als 100 Personen werden derzeit in Krankenhäusern behandelt. Viele von ihnen hätten lebensgefährliche Verbrennungen und andere Verletzungen erlitten, sagte Tzanakopoulos. Unter den Verletzten sollen auch 16 Kinder sein.

Fernsehreporter vor Ort meldeten, dass in verschiedenen Orten im Osten Athens immer neue verkohlte Leichen entdeckt würden. Der Nachrichtensender Skai berichtete, in einem Haus seien die Leichen von zwei Frauen und ihren Kindern entdeckt worden. "Die Frauen hatten ihre Kinder in ihrer Verzweiflung umarmt, um sie vor den Flammen zu schützen", sagte ein Reporter des Senders. Auch die Leiche eines weiteren Kleinkindes sei entdeckt worden. Die Feuerwehr wollte am Vormittag eine Bilanz ziehen. Informationen über Touristen unter den Opfern lagen zunächst nicht vor.

In der Hafenstadt Rafina drangen die Flammen bis in den Stadtkern vor. Tausende Menschen flohen aus der Region. Hunderte retteten sich vor den Flammen ins Meer. Stundenlang zogen Fischer und vorbeifahrende Schiffe die Menschen aus den Fluten. Im Hafen von Rafina zeigten verzweifelte Angehörige Fotos ihrer Verwandten und fragten Passanten, ob sie sie gesehen hätten.

Ausgebrannte Häuser, verkohlte Autos

Die Feuer waren so gewaltig, dass Rauchwolken über Athen hingen und die Sonne verdunkelten. Im Großraum der griechischen Hauptstadt wurde der Notstand ausgerufen. In den betroffenen Regionen haben Tausende Athener ihre Ferienwohnungen. Mehrere Bürgermeister schilderten Reportern, dass allein im Osten Athens mehr als 200 Häuser und Hunderte Autos zerstört oder beschädigt worden seien.

"Es ist das sogenannte schlimmste Szenario eingetreten", sagte der Chef des griechischen Zivilschutzes, Giannis Kapakis, im Fernsehen. Die Flammen wüteten in einem dicht mit Pinien bewaldeten Gebiet. Mehrere Kinder-Zeltlager mussten evakuiert werden. Strom, Telefon und Internet fielen in einigen Regionen aus. Wegen der starken Rauchbildung wurden die Autobahn und die Bahnstrecke zwischen Athen und Korinth gesperrt.

"Wir tun alles Menschenmögliche, um diesen Bränden zu begegnen. Uns besorgt, dass mehrere Feuer gleichzeitig auftreten", sagte Ministerpräsident Alexis Tsipras am Rande eines Besuchs in Bosnien. Er brach seine Reise vorzeitig ab, um eine Krisensitzung einzuberufen. Danach sagte er, mehr als 600 Feuerwehrleute und 300 Fahrzeuge seien im Einsatz. "Meine Gedanken sind bei den Menschen und den Einsatzkräften", sagte Tsipras dem griechischen Fernsehsender ERT. Er äußerte den Verdacht, dass Brandstifter hinter den Feuern stecken könnten.

Der Premier ordnete an, dass Feuerwehren anderer Regionen sowie das Militär nach Athen zur Hilfe kommen, wie das Staatsradio berichtete. Zudem habe Griechenland andere Länder der EU um Hilfe gebeten, sagte eine Feuerwehrsprecherin.

Starke Winde erschweren ein Eindämmen der Feuer

Der erste Brand war in einem Pinienwald in der Nähe von Kineta ausgebrochen, einer Ortschaft etwa 50 Kilometer westlich von Athen. Der zweite wütet seit Montagnachmittag in der Region Penteli nordöstlich der Hauptstadt. Auch auf der Ferieninsel Kreta brennt es. Die Feuerwehr dort teilte mit, Ackerland und Waldflächen stünden in Flammen.

Zurzeit herrschen in Griechenland Temperaturen um die 40 Grad. Zudem wehen in der betroffenen Region um Athen Windböen der Stärke sieben. Für die Feuerwehr, freiwillige Helfer und das Militär kommt erschwerend hinzu, dass sie nach Einbruch der Dunkelheit ohne Hilfe der Löschflugzeuge und Hubschrauber gegen die Flammen kämpfen müssen. "Es wird eine lange Nacht werden", sagte ein Feuerwehrmann im Fernsehen.