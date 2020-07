Ghislaine Maxwell, die ehemalige Vertraute des verstorbenen US-Unternehmers Jeffrey Epstein, ist von Mitarbeitern des FBI festgenommen worden. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend. Die Britin steht im Verdacht, für Epstein junge Frauen angelockt zu haben, die er später sexuell missbrauchte. Maxwell soll teilweise selbst an dem Missbrauch teilgenommen haben.

Die Washington Post nannte Maxwell einmal Epsteins "Beschützerin und Zuhälterin, seine Freundin und seine Madame". Opfer, die in den Gerichtsakten zitiert werden, berichten, Maxwell habe sie Epstein zugeführt, zumeist unter Vorspiegelung falscher Tatsachen wie Jobangeboten oder harmlosen Vergnügungen. In mehreren Zeugenaussagen ist US-Medien zufolge die Rede davon, dass sie den pädophilen Millionär angeblich mindestens drei Mal am Tag "massieren" und "zum Orgasmus bringen" sollten. Bis zu drei Mädchen am Tag, so die Washington Post, seien dafür abgestellt worden. Maxwell habe die jungen Mädchen massiv unter Druck gesetzt oder ihnen den Pass abgenommen, heißt es. Dem "Grooming", also der Anwerbung der Frauen, seien dann nicht selten Sexualakte gefolgt, an denen Maxwell gemeinsam mit Epstein teilgenommen habe.

Ghislaine Maxwell hatte sich immer in Epsteins Nähe aufgehalten und auch ihre eigenen Angelegenheiten über seine Adresse abgewickelt, unter anderem den Verkauf einer 15 Millionen Dollar teuren Immobilie. Zuletzt war sie nach dem Tod Epsteins untergetaucht. Epstein kam unter mysteriösen Umständen im vergangenen Sommer in einer Gefängniszelle ums Leben. Offiziellen Untersuchungen nach starb er durch einen Suizid.

Mehr dazu in Kürze auf Süddeutsche.de