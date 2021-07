Die Politik hat den Schuss noch immer nicht gehört

Was politischer Wille vermag, lässt sich gut am Profifußball in Corona-Zeiten studieren. Wer dagegen ein Beispiel für politische Apathie sucht, muss nur mal in die Schulen schauen. Es ist wirklich höchste Zeit, dass dieses Land Ordnung in seine Prioritäten bringt.