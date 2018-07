26. Juli 2018, 10:03 Uhr Freiburg Spanier im Staufener Missbrauchsfall vor Gericht

Ein 33 Jahre alter Mann aus Spanien soll wiederholt nach Baden-Württemberg gereist sein, um einen damals neun Jahre alten Jungen aus Staufen zu missbrauchen.

Dafür soll er der 48-jährigen Mutter des Jungen und ihrem 39-jährigen Lebensgefährten mehrere Tausend Euro gezahlt haben.

Der Junge soll jahrelang anderen Männern zum Missbrauch angeboten worden sein.

Mehr als 1000 Kilometer soll der Mann gereist sein, um einen neunjährigen Jungen sexuell zu missbrauchen. Vor dem Landgericht Freiburg beginnt am Donnerstag der Prozess gegen einen 33 Jahre alten Mann aus Spanien. Es ist der fünfte und letzte in einem Fall, der bundesweit Entsetzen ausgelöst hatte: Der Junge soll nämlich von seiner Mutter und ihrem Lebensgefährten anderen Männern zum Missbrauch angeboten worden sein. Der Spanier, der sich selbst "Onkel Luc" nannte, soll dafür Geld gezahlt haben, laut Anklage mehr als 10 000 Euro.

Dem Mann werden unter anderem besonders schwere und schwere Vergewaltigung, Kindesmissbrauch, Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung, schwere Zwangsprostitution sowie Besitz und Verbreitung kinderpornografischen Materials vorgeworfen.

Insgesamt werden dem Mann, der bei seiner Verhaftung als Beruf Manager angab, 17 Straftaten zur Last gelegt. Neben einer langen Haftstrafe fordert die Staatsanwaltschaft eine anschließende Sicherungsverwahrung.

Mutter und Lebensgefährte sollen das Kind im Internet angeboten haben

Im Hauptprozess stehen seit Mitte Juni die 48-jährige Mutter und ihr 39-jähriger Lebensgefährte in Freiburg vor Gericht. Christian L. und seine Lebensgefährtin Michaela Berrin T. sollen den Sohn der Frau von 2015 an bis September 2017 zum sexuellen Missbrauch angeboten haben. Sie sollten den inzwischen zehn Jahre alten Jungen gezielt und gegen Geld an Männer vermittelt haben, die das Kind dann missbrauchten, quälten, verletzten, demütigten, beleidigten, erniedrigten, filmten. Die Kontakte kamen zumeist über das Darknet zustande.

Der Spanier soll zu denjenigen Männern gehören, die den Jungen am häufigsten missbrauchten. Laut Anklage reiste der Mann von Anfang September 2016 bis August 2017 mehrmals von Barcelona aus per Flugzeug und Mietwagen ins mehr als 1000 Kilometer entfernte südliche Baden-Württemberg, um sich an dem Jungen zu vergehen. Für die Taten mietete er laut Polizei und Staatsanwaltschaft jeweils Ferienwohnungen in Kippenheim und Ringsheim nördlich von Freiburg an. Das Gericht vier Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil gegen den Angeklagten könnte Anfang August ergehen.

Insgesamt sind bereits vier Urteile gegen Männer ergangen, die auf das Angebot des Paares eingegangen sind. Bereits Mitte Juli war ein 37 Jahre alter Mann aus der Schweiz zu neun Jahren Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung und der Zahlung von 14 000 Euro Schmerzensgeld verurteilt worden. Ein Bundeswehrsoldat bekam im Mai acht Jahre Gefängnis, auch hier ordnete das Landgericht Freiburg die Zahlung von 12 500 Euro Schmerzensgeld an. Ein Schleswig-Holsteiner wurde Ende Juni in Karlsruhe zu acht Jahren Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt.