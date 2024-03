World Happiness Index:Das Glück wohnt im Norden

Aber dann, Mitte März, erscheint der Weltglücksbericht, und wer ist da Jahr für Jahr am allerglücklichsten? Die Finnen. Jetzt schon zum siebten Mal in Folge. Und zum siebten Mal wird nach den Gründen geforscht.

Alexander Stubb, Finnlands neu gewählter Präsident, listete recht bündig auf X auf, was seiner Meinung nach zur finnischen Lebenszufriedenheit führe: "Natur, Vertrauen, Ausbildung". Das mit der Natur leuchtet unmittelbar ein, selbst vom Zentrum Helsinkis aus ist man in zwanzig Minuten in schönster Einsamkeitsidylle.

Detailansicht öffnen Vielleicht noch besser: Finnische Natur im Sommer. (Foto: Jussi Nukari/dpa)

Auch bei Untersuchungen, was das Vertrauen in staatliche Institutionen angeht, schneiden die Finnen regelmäßig sehr gut ab. Es gibt kaum Korruption, der Sozialstaat funktioniert, und in den Pisa-Tests belegt das Land weiterhin einen der oberen Plätze.

All das kann man über die anderen nordeuropäischen Länder auch sagen, weshalb Dänemark, Island und Schweden im von der Universität Oxford veröffentlichten World Happiness Index auch direkt hinter Finnland folgen. Norwegen liegt auf Platz sieben. Glücklich also, wer in Nordeuropa zur Welt kommen durfte.

Vielleicht liegt es auch an dieser stabilen Portion Selbstironie

In Untersuchungen zum stabilen Glücksempfinden der Finnen klingt immer wieder Verwunderung durch, wie es denn sein könne, dass derart melancholisch wirkende Menschen gleichzeitig Jahr für Jahr angeben, rundum zufrieden zu sein. Vielleicht liegt aber ja genau in dieser Melancholie der Schlüssel zum Weltglücksindexgewinn. Die schwedisch-finnische Pfarrerin Annika Stenvall brachte den Zusammenhang mal so auf den Punkt: Das Besondere an der finnischen Wehmut sei, dass man erst ein bisschen unglücklich sein muss, um Glück spüren zu können. Schließlich wisse man sonst gar nicht zu schätzen, was es heißt, glücklich zu sein. Manche Historiker und Ökonomen übertragen dieses Argument in volkswirtschaftliche Zusammenhänge. Gerade weil es den Finnen noch in den Neunzigerjahren wirtschaftlich so viel schlechter ging als anderen europäischen Ländern, wissen sie heute viel besser, was sie an ihrem hohen Lebensstandard haben.

Vielleicht, und dies ist nun kein wissenschaftlich unterfüttertes Argument, liegt es aber auch daran, dass auffallend viele Finnen eine gesunde Distanz zu sich selbst haben und mit einer stabilen Portion Selbstironie durchs Leben gehen. Während die meisten Nationen vor allem abfällige Witze über alle anderen machen, machen sich die Finnen mit Begeisterung über eigene Unzulänglichkeiten lustig. Woran erkennen Sie etwa im Gespräch mit einem Finnen, ob er introvertiert oder extrovertiert ist? Der introvertierte Finne schaut beim Sprechen auf seine Schuhe, der extrovertierte schaut auf Ihre Schuhe. Beide aber tun es anscheinend mit stillem inneren Glücksempfinden.