10. August 2019, 22:20 Uhr Missbrauchsskandal Jeffrey Epstein tot in seiner Zelle gefunden

Der schwerreiche US-Unternehmer Jeffrey Epstein hat sich in seiner Gefängniszelle in Manhattan umgebracht.

Der 66-Jährige wurde beschuldigt, zwischen 2002 und 2005 Dutzende Mädchen missbraucht zu haben. Ihm drohten bis zu 45 Jahre Haft.

US-Justizminister William P. Barr sagte, Epsteins Tod werfe "ernsthafte Fragen" auf. Er hat eine Untersuchung angeordnet. Auch das FBI ermittelt.

Der wegen des Missbrauchs minderjähriger Mädchen angeklagte US-Unternehmer Jeffrey Epstein hat sich in einem New Yorker Gefängnis das Leben genommen. Er sei am Samstagmorgen gegen 6.30 Uhr (Ortszeit) aufgefunden worden und nicht ansprechbar gewesen, teilte die US-Bundesgefängnisbehörde mit. Die Bundespolizei FBI ermittele die genauen Todesumstände. Wie die New York Times und ABC als Erste berichteten, hat der 66-Jährige sich in seiner Zelle erhängt. Epstein ist mit Herzstillstand noch in ein Krankenhaus gebracht worden, dort wurde er für tot erklärt.

Die New Yorker Staatsanwaltschaft hatte im Juli Anklage gegen den Finanzberater und Multimillionär erhoben. Sie beschuldigt ihn, zwischen 2002 und 2005 mehr als 80 minderjährige Mädchen missbraucht zu haben. Epstein habe in New York und Florida einen illegalen Sexhandelring aufgebaut, heißt es in der Anklageschrift. Einige der Mädchen seien erst 14 Jahre alt gewesen und mit großen Summen Bargeld angelockt worden.

Epstein drohten bis zu 45 Jahre Haft. Er plädierte auf nicht schuldig.

Seine Anwälte hatten versucht, ihn in seiner Villa in der Upper East Side unter Hausarrest stellen zu lassen, bis der Prozess beginnt. Ein Richter verweigerte Epstein den Wunsch, weil er eine "Gefahr für andere und die Gemeinschaft" sei - und weil er fliehen könnte. Er soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft mehr als 500 Millionen Euro schwer gewesen sein. Er hatte neben den Anwesen in New York und Palm Beach (Florida) eine Ranch in New Mexico sowie eine kleine private Insel auf den amerikanischen Jungferninseln und zwei Privatjets.

Epstein stand zeitweise unter Beobachtung wegen Suizidgefahr

Ende Juli war Epstein halb bewusstlos in seiner Zelle gefunden worden, mit Spuren an seinem Hals. Unklar blieb seinerzeit, ob Epstein sich die Verletzungen selbst zugefügt hatte oder ob er von anderen Insassen angegriffen worden war.

Der Unternehmer stand nach dem Vorfall wegen Suizidgefahr zeitweise unter besonderer Beobachtung, wurde täglich psychologisch betreut, wie mehrere Medien berichten. Laut New York Times war Epstein in der Nacht seines Todes in einer besonderen Zelle mit strengen Sicherheitsvorkehrungen untergebracht gewesen - er stand aber nicht mehr unter Beobachtung wegen Suizidgefahr. Die sogenannte suicide watch sei nach nur sechs Tagen aufgehoben worden, schreibt die Zeitung.

Einen solchen Schritt kann einer Richtlinie der Bundesgefängnisbehörde zufolge nur der leitende Haftanstaltspsychologe anordnen: Dieser muss zuvor ein persönliches Gespräch mit dem suizidgefährdeten Häftling führen und ein Gutachten anfertigen, in dem er skizziert, inwieweit sich der Zustand des Gefangenen verbessert hat. Ob das Metropolitan Correctional Center dieser Richtlinie im Fall Epstein folgte, ist unklar.

Die Einrichtung unweit der Brooklyn Bridge in Lower Manhattan untersteht offiziell dem Justizministerium. Das Gefängnis ist bekannt für seine strenge Sicherheit und bekannte Insassen - unter ihnen Terroristen, Wirtschaftskriminelle und jüngst der mexikanische Drogenbaron Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Justizminister Barr ordnet Untersuchung der Todesumstände an

US-Justizminister William P. Barr sagte, Epsteins Tod werfe "ernsthafte Fragen" auf. Er ordnete eine eigene Untersuchung der Todesumstände an. Eine mit der Angelegenheit vertraute Person sagte der Nachrichtenagentur AP, Barr sei "wütend" gewesen, dass es Epstein gelungen sei, sich das Leben zu nehmen.

Mit dem Tod endet der Kriminalfall Epstein, der in den USA für viel Aufmerksamkeit gesorgt hatte. Brad Edwards, der Anwalt von knapp zwei Dutzend mutmaßlichen Epstein-Opfern, teilte am Samstag mit, dies sei "nicht das Ende, nach dem irgendjemand gesucht hat. Die Opfer verdienen es zu sehen, dass Epstein zur Rechenschaft gezogen wird, und er schuldete es jedem, den er verletzt hat, Verantwortung für all die Schmerzen zu übernehmen, die er verursacht hat."

"Der Feigling und Serientäter hat sich vielleicht das Leben genommen", sagte der Anwalt Josh Schiller, der ebenfalls mehrere mutmaßliche Opfer vertritt, der Nachrichtenagentur Bloomberg. "Aber wir werden weiter für Gerechtigkeit für unsere Mandanten kämpfen." Damit meint Schiller etwa eine Zivilklage wegen Verleumdung, die seine Mandantin Virginia G. gegen eine enge Freundin von Epstein angestrengt hat, Ghislaine Maxwell. Sie soll Epstein bei der Suche nach Opfern unterstützt haben.

Der Fall Epstein kostete einen US-Minister das Amt

Erst am Freitag hatte ein Berufungsgericht in New York Hunderte Seiten in diesem Fall freigegeben. Sie dokumentieren unter anderem den unstillbaren Durst Epsteins nach Sex; vor allem aber nennt das mutmaßliche Opfer G. einem Bericht der Washington Post zufolge die Namen von Menschen, von denen sie missbraucht worden sein soll, darunter der britische Prinz Andrew, der frühere Gouverneur von New Mexico, Bill Richardson, und der frühere Mehrheitsführer im Senat, der Demokrat George J. Mitchell aus Maine.

Jeffrey Epstein galt als gut vernetzt, Prominente und hochrangige Politiker besuchten seine Feste und Empfänge, darunter Donald Trump und Bill Clinton. Vor knapp einem Monat musste US-Arbeitsminister Alexander Acosta in dem Missbrauchsskandal um Epstein zurücktreten. Hintergrund war ein umstrittener Deal vor mehr als zehn Jahren, der dem Unternehmer ein Verfahren vor einem Bundesgericht ersparte - und dem Acosta als damaliger Staatsanwalt in Florida zustimmte.

Epstein war 2008 einem Bundesverfahren wegen Missbrauchsanschuldigungen entgangen, indem er eine Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft auf Bundesebene einging, die ihn vor weiteren Ermittlungen bewahrte. Epstein bekannte sich damals schuldig, Klienten mit minderjährigen Prostituierten versorgt zu haben, und saß eine Gefängnisstrafe von 13 Monaten ab - unter gelockerten Bedingungen. Im Gegenzug kam er ohne Verfahren vor einem Bundesgericht davon. Durch den Deal entging Epstein letztlich wohl einer langen Haftstrafe.

Anmerkung der Redaktion: Wir gestalten unsere Berichterstattung über Suizide bewusst zurückhaltend und verzichten, wo es möglich ist, auf Details. Wenn Sie sich selbst betroffen fühlen von Suizidgedanken, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (http://www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die schon in vielen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten.