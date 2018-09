3. September 2018, 09:24 Uhr EIL Achteinhalb Jahre Haft für Mord an 15-Jähriger in Kandel

Journalisten stehen vor dem Landgericht in Landau. Rund acht Monate nach dem gewaltsamen Tod von Mia ist vor dem Landgericht Landau das Urteil gesprochen worden.

Mia V. war im Dezember 2017 von ihrem Ex-Freund in einem Kaufhaus erstochen worden.

Weil er eine 15-Jährige erstochen hat, ist Abdul D. zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht Landau sah es als erwiesen an, dass er seiner Ex-Freundin Mia V. kurz nach Weihnachten 2017 in ein Kaufhaus in Kandel gefolgt war und dort mehrmals mit einem Messer auf sie eingestochen hat. Weil der Angeklagte wahrscheinlich noch minderjährig ist, fand der Prozess nicht öffentlich statt. Abdul D. stammt mutmaßlich aus Afghanistan und kam 2016 nach Deutschland. Sein Asylantrag wurde abgelehnt, er sollte bis zur Volljährigkeit noch geduldet werden.

Mia V. und Abdul D. hatten sich wenige Monate nach seiner Ankunft kennengelernt. Nach einem Jahr trennte sich das Mädchen von ihm. Abdul D. soll ihr gedroht haben. Mias Familie zeigte ihn an, er bekam Besuch von der Polizei. Kurz vor der Tat hat er zwei Messer gekauft, eines davon mit einer 20 Zentimeter langen Klinge - die spätere Tatwaffe.

Der Mordfall hatte eine bundesweite Debatte ausgelöst. Zum einen über die Altersfeststellung von jungen Flüchtlingen aber auch um den Einfluss von kulturellen Unterschieden bei Beziehungstaten. Flüchtlinge, wie der mutmaßlich aus Afghanistan stammende Abdul D., besitzen oft keine Papiere. Sein genaues Alter ist nach wie vor unklar. Er selbst hatte behauptet, 15 Jahre alt zu sein. Experten kamen jedoch zu dem Schluss, dass er mindestens 17,5 Jahre alt ist. Ab 18 Jahren kann ein Angeklagter nach regulärem Strafrecht verurteilt werden.

Über den familiären Hintergrund von Abdul D. und die Umstände seiner Flucht ist wenig bekannt. Er kam als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling nach Deutschland und lebte in einem Asylheim im nordrhein-westfälischen Kandel. Nach der Tat kam es in dem 9000-Einwohner-Ort zu zahlreichen Protesten, vor allem von Rechtsextremen. Das Gerichtsgebäude in Landau wurde von der Polizei aus Sicherheitsgründen abgeschirmt.

