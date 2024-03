In der niederländischen Stadt Ede läuft derzeit ein Großeinsatz der Polizei. Grund ist eine Geiselnahme von mehreren Personen in einem Gebäude im Zentrum der Stadt, wie die Polizei der Provinz Gelderland auf X mitteilt. Bei dem Tatort soll es sich um eine Diskothek und Bar namens Petticoat im Zentrum der Stadt handeln.

Drei Geiseln seien mittlerweile freigelassen worden, die Geiselnahme sei aber noch nicht beendet. Wie viele Menschen sich noch in dem Gebäude befinden ist unklar. Ein Sprecher der Gemeinde wollte dazu keine Angaben machen. Die Polizei äußert sich "aus Sicherheitsgründen" ebenfalls nicht.

Die Zeitung de Telegraaf schreibt unter Berufung auf anonyme Quellen, ein Mann sei zur Ladenschlusszeit in das Gebäude eingedrungen und habe gedroht, das Lokal in die Luft zu sprengen. Auf X kursiert ein Video, das angeblich den Geiselnehmer mit einer Geisel zeigt. Dem Bericht zufolge habe der Geiselnehmer Waffen und Sprengstoff. Aktuell gebe es keine Hinweise auf ein terroristisches Motiv.

150 Häuser würden derzeit geräumt. Schwer bewaffnete Einsatzkräfte sind vor Ort. Videos und Fotos zeigten am Samstag, wie Polizisten in Montur und Waffen rund um die Diskothek Stellung beziehen. Auch Feuerwehr und Rettungskräfte sind vor Ort. Auf Videos in sozialen Netzwerken ist auch zu sehen, wie ein Roboter vor der Bar vorfährt, mit dem die Polizei Sprengstoff entschärft.

Die Polizei bittet darum, sich vom Zentrum fernzuhalten. Ede hat etwa 72 000 Einwohner und liegt in der niederländischen Provinz Gelderland. Die Stadt liegt etwa 40 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt und etwa 50 Kilometer östlich von Utrecht.