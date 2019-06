4. Juni 2019, 15:02 Uhr Australien Mindestens vier Tote nach Schießerei in Darwin

Ein bewaffneter Mann soll in einem Motel um sich geschossen haben. Australiens Premier spricht von einem "furchtbaren Gewaltakt".

In der nordaustralischen Küstenstadt Darwin sind mindestens vier Menschen erschossen worden. Medienberichten zufolge hatte ein Mann in einem Motel mit einem Gewehr um sich geschossen. Der australische Premierminister Scott Morrison, der derzeit in London weilt, bestätigte den Vorfall. Seinen Angaben zufolge handelt es sich nicht um einen Terrorakt. "Das ist ein furchtbarer Gewaltakt, der, wie mir gesagt wurde, bereits das Leben von vier Menschen genommen hat", erklärte der Premierminister.

Der stellvertretende Polizeichef des Northern Territory, Lee Morgan, sagte dem britischen Guardian, es habe auch mehrere Verletzte gegeben. Der australische Sender ABC berichtete, ein Mann habe am Spätnachmittag (Ortszeit) mit einem Gewehr auf verschiedene Türen des Palms Motel geschossen. Mehrere Zeugen sagten dem Sender übereinstimmend, dass der Schütze gesagt habe, er suche nach einer Person namens "Alex".

"Wir haben gesehen, wie er von Zimmer zu Zimmer ging, in jedem Raum geschossen hat", zitiert ABC einen Augenzeugen. "Er hat bekommen was er wollte und dann ist er in seinem Pickup weggefahren." Einem anderen Zeugen zufolge soll der Schütze ganz ruhig durch das Motel gegangen sein: "Die Polizisten gingen direkt an ihm vorbei, ohne zu ahnen, wer er war, so ruhig war er."

Die Polizei sei im Zusammenhang mit dem Verbrechen zu vier weiteren Tatorten ausgerückt und habe den Verdächtigen an einer belebten Kreuzung gestellt, berichtet die Regionalzeitung Northern Territory News. Dem Guardian zufolge wurde er etwa eine Stunde nach der Schießerei in dem Motel festgenommen. Bilder zeigen, wie die Polizei eine vor einem weißen Pickup am Boden liegende Person festnimmt. Bei dem Verdächtigen soll es sich ABC zufolge um einen 45-Jährigen handeln, der erst vor Kurzem aus dem Gefängnis entlassenen wurde. Darwin ist Hauptstadt des Northern Territory und hat rund 100 000 Einwohner.